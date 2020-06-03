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MHP’den Başkan Oral’a ziyaret

YALOVA HABERLERİ  | 03.06.2020 09:25 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yalova İl Başkanı Mehmet Necati Vural ve beraberindeki heyet, Altınova Belediye Başkanı Dr.

MHP’den Başkan Oral’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yalova İl Başkanı Mehmet Necati Vural ve beraberindeki heyet, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti.
MHP İl Başkanı Mehmet Necati Vural, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Bahattin Erbay, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar ve MHP Altınova İlçe Başkan Yardımcısı Sinan İlbeği, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti.
Altınova ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere birçok konu konuşulduğu ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Altınova’da yapılan çalışmalar ve projeler hakkında misafirlerine bilgi veren Başkan Oral, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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