MHP’den Başkan Şahin’e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaneli İlçe Teşkilatı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti.

MHP Osmaneli İlçe Başkanı Hasan Eroğlu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti. Osmaneli Belediye Meclis üyesi Saim Taşkın, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ve yönetiminin bulunduğu ziyarette, Cumhur İttifakı ele alındı. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, "Cumhur İttifakı olarak uyumlu ve birlikte çalışma ile Osmaneli hedeflerine hızla erişmek için elimizden gelen yardımlaşmayı göstereceğiz. Cumhur İttifakı olarak Osmaneli için gereken her şeyi birlikte ve destek olmak isteyen partilerimizle birlikte yapma gayreti içinde olacağız. Osmaneli’nde bir önceki dönemde de hep birlikte çok güzel çalışmalara imza attık. Bu dönemde de Osmaneli Belediyesinin yeni yatırımlarına ve çalışmalarına yardımcı olarak Osmaneli’nin büyüme ve yükseliş sürecine katkı sağlayacağız. Osmaneli büyüme ve yükseliş sürecini sürdürecek. Osmaneli tüm güzellikleri hak eden ve değeri her geçen gün artan çok değerli kent. 1075 yılından günümüze kesintisiz Türk kenti Osmaneli halkına hizmet etmek hepimiz için bir ayrıcalık ve şereftir, onurdur" dedi.



