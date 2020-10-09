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MHP’den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı

SİNOP HABERLERİ  | 09.10.2020 18:13 | Son Güncelleme

MHP Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara ücretsiz maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşların korona virüs salgınından korunması amacıyla 2 bin adet ücretsiz maske ve korona virüs önlemlerine ilişkin bilgilendirme broşürü dağıtıldı.15 Temmuz Şehitler Meydanı’na ve ilçede kurulan pazar yerinin girişine kurulan stantlarla vatandaşlara korona virüs salgınından korunmak amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmenin yer aldığı bilgilendirme broşürü ile ücretsiz maske dağıtımı gerçekleşti.

MHP Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara ücretsiz maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşların korona virüs salgınından korunması amacıyla 2 bin adet ücretsiz maske ve korona virüs önlemlerine ilişkin bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
15 Temmuz Şehitler Meydanı’na ve ilçede kurulan pazar yerinin girişine kurulan stantlarla vatandaşlara korona virüs salgınından korunmak amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmenin yer aldığı bilgilendirme broşürü ile ücretsiz maske dağıtımı gerçekleşti.

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