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MHP’li Akçay, Manisalı çiftçilerin sesi oldu

MANİSA HABERLERİ  | 09.07.2020 18:50 | Son Güncelleme

Manisa’da yaşanan doğal afetlerle ilgili TBMM Genel Kurulunda söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay Manisalı üreticilerin sesi oldu.Akçay, “Mayıs ayında yaşanan aşırı sıcaklık değişimleri ile temmuz aylarında yaşanan sel, dolu ve fırtına nedeniyle çiftçilerimizin bağ ve bahçelerinde büyük maddi kayıplar yaşanmıştır.

MHP’li Akçay, Manisalı çiftçilerin sesi oldu

Manisa’da yaşanan doğal afetlerle ilgili TBMM Genel Kurulunda söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay Manisalı üreticilerin sesi oldu.
Akçay, “Mayıs ayında yaşanan aşırı sıcaklık değişimleri ile temmuz aylarında yaşanan sel, dolu ve fırtına nedeniyle çiftçilerimizin bağ ve bahçelerinde büyük maddi kayıplar yaşanmıştır. Doğal afetlerden etkilenen Manisalı çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçları faizsiz olarak ertelenerek yeniden yapılandırılmalı, bağlarda aşırı sıcak değişimleri nedeniyle oluşan zararlar TARSİM sigortası kapsamına alınmalıdır.” dedi.
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “6 Temmuz’da, Alaşehir ilçemizde meydana gelen dolu ve fırtına nedeniyle, Ilgın, Kasaplı, Subaşı, Delemenler, Çakırcaali, İsmetiye ve Hacıaliler mahallelerinde, 890 çiftçimizin, 12 bin dekar bağında yüzde 35 ile 40 arasında hasar oluşmuştur. 5 ve 7 Temmuz 2020 tarihlerinde, Salihli’de, aşırı yağış, sel ve su baskını sonucu, Mevlütlü, Torunlu, Beylikli, Bahçecik, Karaağaç, Çelikli, Damatlı ve Burhan mahallelerinde, 150 çiftçimizin, 1.200 dekar bağında yüzde 10 ile yüzde 60 arasında zarar meydana gelmiştir. Doğal afetlerden etkilenen çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçları faizsiz olarak ertelenerek yeniden yapılandırılmalıdır.” dedi.

"Bağlarda aşırı sıcak değişimleri nedeniyle oluşan zararlar TARSİM sigortası kapsamına alınmalıdır"
Manisa’da mayıs ayı içinde yaşanan aşırı sıcaklık değişimleri nedeniyle üzüm bağlarında büyük zararlar oluştuğunu söyleyen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Mayıs ayı içinde, Manisa’daki aşırı sıcaklık değişimleri nedeniyle, Saruhanlı, Şehzadeler, Yunusemre, Ahmetli, Turgutlu, Sarıgöl ve Salihli ilçelerimizde, 7 bin 500 çiftçimizin 186 bin dekar bağında yüzde 10 ile yüzde 95 arasında zarar oluşmuştur. Vejetatif üreme döneminde olan bağlarda aşırı sıcak nedeniyle oluşan zararlar TARSİM sigortası kapsamında değildir. Bu dönemde aşırı sıcaklar nedeniyle oluşan zararların da TARSİM sigortası kapsamına alınmalıdır.” dedi.

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Gezer Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Efe Eczanesi
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