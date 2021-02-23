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MHP’li Bulut’un Kelkit Vadisi hassasiyeti

23.02.2021 18:48 | Son Güncelleme:
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MHP’li Bulut’un Kelkit Vadisi hassasiyeti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Kelkit Havzasına yapılacağı öne sürülen maden işletmelerine ilişkin hassasiyetleri dile getirerek, “Kelkit’in sorunlarını çözmemiz bizim varlık sebebimizdir” dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile birlikte Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ü makamında kabul etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Kelkit Havzasına yapılacağı öne sürülen maden işletmelerine ilişkin hassasiyetleri dile getirerek, “Kelkit’in sorunlarını çözmemiz bizim varlık sebebimizdir” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile birlikte Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ü makamında kabul etti. Ziyarette bölgenin çevresel sorunlarını gündeme getiren Bulut, Bakan Dönmez’e Erbaa’da faaliyete geçirileceği iddia edilen altın madeni konusunda yöre halkının rahatsızlıklarını ve hassasiyetlerini aktardıklarını söyledi.
Niksar, Erbaa ve Reşadiye’nin tarım alanlarının ve çevresel değerlerinin önemine işaret eden MHP’li Bulut, “Aynı çerçevede Niksar ve Reşadiye İlçelerimizde faaliyet göstereceği iddia edilen maden işletmelerine ilişkin hassasiyetleri de sayın bakanımıza aktardık. Sayın bakanımıza göstermiş olduğu ilgi ve hemşerilerimizin hassasiyetlerini paylaşan tavrı ve kabulü nedeniyle teşekkür ediyorum. Konunun hep birlikte takipçisi olacağız. Hemşerilerimizi asla yalnız bırakmayacağız” dedi.
“Kelkit’in sorunlarını çözmemiz bizim varlık sebebimizdir”
Kelkit çayı ve Kelkit havzasının gerek bölge açısından gerekse Türkiye açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken Bulut, “Kelkit havzası gerçek manada bir incidir. Kırsal tarım, hayvancılık ve bölgesel turizm havza içerisinde yer alan Erbaa, Niksar ve Reşadiye ilçelerimizin kalkınmasında birinci derecede yer tutma potansiyeline sahiptir. Bu ilçelerimizde maden arama sebebiyle oluşabilecek çevresel felaketler insanlarımızın geleceğini, hayvancılığı, tarımı, hatta turizmi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bölgelerimiz ülkemiz tarihi, arkeolojik zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile birçok bölgesinde turistik çekim faktörlerine sahiptir. Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bu kırsal bölgeler, sahip oldukları diğer çekim faktörleri ile desteklenerek tarım, hayvancılık ve turizm için uygun yerler haline getirilebilecek durumdadırlar. Bu bölgelerde doğal tahribata neden olmadan yapılacak olan turizm faaliyetleri yöre halkı için yeni istihdam sahaları oluşturularak bölgesel kalkınma ve gelişme sağlayacaktır. Tüm bu değerler açısından maden arama faaliyetlerini ele aldığımızda Kelkit’i yaşatmak gibi bir mecburiyetimizin olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Biz Kelkit havzasının sorunlarını çözme yerine yeni sorunlar çıkmasına yol açabilecek durumlardan kaçınmamız gerekmektedir. Hep birlikte Kelkit’in sorunlarını çözmemiz bizim varlık sebebimizdir.”

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