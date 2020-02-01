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MHP’li Deniz Depboylu: “Genel başkanımızın sağlığı çok iyi”

ADANA HABERLERİ  | 01.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, “Adana çok şanslı bir il.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, “Adana çok şanslı bir il. Saygıdeğer liderimiz gibi bilge bir insanı yetiştiren topraklarda olmak son derece mutluluk verici. Genel başkanımızın sağlığı çok iyi” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Adana’da MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ve il yönetimini ziyaret etti. MHP MYK Üyesi Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve Adana Ülkü Ocakları Başkanı Emin Canlı’nın da eşlik ettiği ziyarette Depboylu, parti binası girişinde çiçeklerle karşılandı.
Partililerle sohbet eden Depboylu, “Adana çok şanslı bir il. Saygıdeğer liderimiz gibi bilge bir insanı yetiştiren topraklarda olmak son derece mutluluk verici. Dolayısıyla Adana’nın yeri her zaman farklı olmuştur” şeklinde konuştu.

“Genel başkanımızın sağlığı çok iyi”
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sağlığı hakkında bilgi veren Depboylu, “Genel başkanımızın sağlığı çok iyi. Yakın zamanda bir, iki toplantı iptal ettik. Farklı nedenlerden ötürü TBMM’ndeki grup toplantısını ileri bir tarihe erteledik. Liderimiz her gün genel merkeze geliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Gündemi sürekli takip ediyor ve çalışmalarını sürdürüyor” ifadesini kullandı.

“2023’te gücümüze güç katacağız”
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı da, başta işsizlik olmak üzere Adana’nın sorunları hakkında genel bilgi verdi. Teşkilatlar olarak sürekli sahada olduklarını ifade eden Avcı, “Yerel seçimlerde birçok sebepten ötürü gerilemiş olsak ta, partimizi Adana’da hak ettiği yere taşımaya kararlıyız. Vatandaşlarımız yerel seçimlerde verdikleri kararları yeniden sorgulamaya başladılar. Özellikle büyükşehir belediye başkanlığı seçimiyle ilgili büyük pişmanlık içindeler. Halkımız bizi seviyor, partimize güveniyor, büyük bir teveccüh gösteriyor. 2023’te MHP olarak Adana’da yeniden gücümüze güç katacağız” dedi.

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