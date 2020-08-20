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MHP’li Kaya mazbatasını aldı

MALATYA HABERLERİ  | 20.08.2020 16:02 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Ali Kaya Malatya Adliye Binasında mazbatasını aldı.Geçtiğimiz hafta sonu MHP Yeşilyurt İlçe Kongresine tek aday olarak giren ve güven tazeleyen Başkan Kaya Adliye Binasında mazbatasını aldı.Başkan Kaya, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Yeşilyurt ilçe kongremizi yaptık.

MHP’li Kaya mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Ali Kaya Malatya Adliye Binasında mazbatasını aldı.
Geçtiğimiz hafta sonu MHP Yeşilyurt İlçe Kongresine tek aday olarak giren ve güven tazeleyen Başkan Kaya Adliye Binasında mazbatasını aldı.
Başkan Kaya, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Yeşilyurt ilçe kongremizi yaptık. Bugünde mazbatamızı aldık. Liderimizin emrinde hayırlı hizmetler yapmayı Allah nasip eylesin. Kongremiz ülkemiz ve partimize hayırlı olsun. Bir pandemi tehlikesi altında kongremizi gerçekleştirdik. Buna rağmen kongremize gelen bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı saygı ve hürmetlerimi sunarım "dedi.

MHP’li Kaya mazbatasını aldı

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