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MHP’li Özbek mazbatasını aldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.09.2020 17:48 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanı seçilen Fatih Özbek mazbatasını aldı.Öğretmenevi toplantı salonunda 19 Eylül tarihinde yapılan MHP 1.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanı seçilen Fatih Özbek mazbatasını aldı.
Öğretmenevi toplantı salonunda 19 Eylül tarihinde yapılan MHP 1. olağan kongresinde yeniden il başkanı seçilen Fatih Özbek, İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Hakkari Valiliğinin 4. katına giderek mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Muhammed Çağlar Demir’dan aldı. Partililerin ve bazı vatandaşların eşlik ettiği Özbek, MHP İl Başkanlığı görevine yeniden getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özbek, “19 Eylül tarihinde kongremizi tamamladık. Kongrede bizi yalnız bırakmayan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, il, ilçe ve çevre illerden gelen siyasi parti temsilcilerine, kanat önderlerine, STK temsilcilerine ve herkese teşekkür ediyorum. 2023 hedeflerimize Hakkari’ye artı hizmet katma amacıyla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
Yuksekova
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