MHP'li Özdemir, Kayseri'de "Adım Adım 2023" programında konuştu:

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 6'lı masayı eleştirerek "Millete açlık edebiyatı yapanların gerçekleştirdikleri 6 ya da 7 buluşmada yedikleri yemeklerin menülerine bir bakmanızı istiyorum. Derdiniz milletin açlığıysa sizin başka bir şey yapmanız lazım." dedi.

MHP Kayseri İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP'nin "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerinde gerçekleştirildi.

Özdemir, programlarda yaptığı konuşmada, CHP’nin izlediği siyasetle Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ettiğini savundu. "Atatürk'ün partisi" olduğunu iddia eden CHP'nin, Atatürk'ün bütün ilkelerinden uzaklaştığını, başta PKK, FETÖ ve DHKP/C olmak üzere pek çok terör örgütü ile aynı safta buluştuğunu öne süren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de CHP'nin izlediği siyasette murat edilen konu nedir, diye şöyle bir baktığımızda, toplumdaki huzursuzlukların arttırılması, milli birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütlerinin zemin ve alan kazanmasına müsaade edilmesi, başta üniversiteler olmak üzere çok geniş bir sahada anarşizmin yeniden canlandırılması ve aynı zamanda ekonomi ile alakalı gündemlerini de dikkate aldığınızda piyasa spekülasyonu da yaparak vatandaşımızın huzurunun bütünüyle kaçırılması eylemlerinin tamamını içerdiğini görüyoruz. Bunun da doğru olmadığını ifade etmek lazım. Dolayısıyla CHP sergilediği bu siyasi metot ile beraber bir bakıma Türkiye’nin milli güvenliğine de tehdit oluşturmaya başladığı gerçeğini bizlere göre göstermiştir."

- "HDP ile birlikte giriştikleri bir ortaklık süreci var"

Özdemir, 6’lı masada yaşanan son gelişmeleri de değerlendirerek "zillet ittifakı" olarak tanımladıkları partilerin aylardır bir araya geldiklerine ve 6-7 buluşma gerçekleştirdiklerine işaret etti. Bu süreçte hükümetin görevi başında, vatandaşın yaşadığı her soruna çözüm bulma noktasında gayret gösterdiğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Millete açlık edebiyatı yapanların gerçekleştirdikleri 6 ya da 7 buluşmada yedikleri yemeklerin menülerine bir bakmanızı istiyorum. Derdiniz milletin açlığıysa sizin başka bir şey yapmanız lazım. Milletin huzuru kaçıracak biçimde, pek çok terör örgütünün yapmak istediği biçimde, bu milletin huzuruna, istikrarına kastedecek söylemlerden kaçınmanız lazımdı. Bunu yapmadınız. HDP ile birlikte giriştikleri bir ortaklık süreci var. Buna en başından beri 'Bu siyasi partiyle ortağız' diyemiyorlar. Bir büyükşehir belediye başkanı çıkıyor, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı, HDP'nin başındaki isimle alakalı övgü dolu sözler söylüyor. Aynı isme İP'in başındaki hanımefendi 'kahvaltı masasında buluşmak bizi mutlu eder.’ diyor."

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ise teşkilatlarla gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını ifade ederek çalışmayı ibadet kabul eden, milli ve manevi değerlere önem veren, hizmette fedakarlıktan kaçınmayan bir davanın takipçisi olduklarını aktardı. İncetoprak, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın kesin zaferini hep birlikte kutlayacaklarını kaydetti.

Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kayseri'de 18 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği mitinge tüm vatandaşları davet etti.

