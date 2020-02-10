MHP‘lilerden Gürkan’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mesut Samanlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarete MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile parti teşkilatı da katıldı.

Türk siyasi tarihinin köklü partilerinden birinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “MHP, demokrasimize büyük hizmetleri olan bir siyasi partidir. Milli ve yerli bir partidir. Ülkemizin birliği, beraberliği söz konusu olduğunda geri kalan her şey teferruattır deyip, Milletinin ve ülkesinin yanında olmuştur. MHP Teşkilatını Büyükşehir Belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyorum. İl Başkanlığına getirilen, Mesut Samanlı kardeşim ile parti teşkilatına başarılar diliyorum. Başkanımız, Battalgazi İlçe Başkanıyken güzel hizmetlere imza attı. Cumhur İttifakı çalışmalarında bunu gördük. Gece-gündüz demeden canla başla çalıştılar. Ben inanıyorum ki, il başkanlığı süresince de başarılı işler ortaya çıkaracaktır. MHP yeni yönetimine çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyorum” dedi.

MHP’nin her mensubunun devletine, milletine ve vatanına derinden bağlı olduğunu belirten MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, “Teşkilat olarak ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile uzun yıllardır çalışma imkânımız oldu. Cumhur İttifakı dönemi başladığından beri de çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımız ile çalışmaktan çok memnunuz. Kendisi Malatya sevdalısı bir abimizdir. Malatya’nın bir değeridir. Malatya’ya yapacağı güzel hizmetlerde parti teşkilatı olarak hep yanında olacağız. İlginiz içinde ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Sıcak ve samimi karşılamadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu da, “Başkanımıza övgüler dizmeye gerek yok. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz düsturuyla hareket eden, yaptığı işlerle Malatyalıların ve sessiz milyonların kalbinde yer tutan, Cumhur İttifakımızın da adayı olan, yüzde 75-80’lerde oy almış bir başkanımız var. Yaptığı işlerle ve kendisiyle gurur duyuyoruz. Yeni parti yönetimi olarak Malatya’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirebilmek için, ruhunu, kültürünü koruyan marka bir şehir için el ele verip çalışacağız. Bu konuda Selahattin Başkanla çalışmaktan mutluluk duyacağımızı söylemek istiyorum ”diye konuştu.

