MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

MHP heyeti "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programı kapsamında Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve basın için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Konyaaltı ilçesinde bir oteldeki programa MHP Milletvekilleri Abdurrahman Başkan, Ahmet Erbaş, Mehmet Taytak, İl Başkanı Hilmi Durgun, MYK Üyeleri Hüseyin Yıldız, Mustafa Aksoy, Ahmet Selim Yurdakul, İlknur Fidan, Akif Çapraz ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

İl Başkanı Durgun, burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla il il dolaştıklarını, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Durgun şunları kaydetti:

"Basın mensuplarıyla buluşmamızın asıl amacı cumartesi ve pazar günü yapacak olduğumuz programların lansman çalışmasını sizlere aktarmak olacaktır. Cumartesi ve pazar günü meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, dernekler ve birliklerle toplantılar gerçekleştireceğiz. Toplantıdaki bütün konuşmalar raportörlerimiz tarafından not alınacak. Bunları rapor haline getirip sayın Devlet Bahçeli Bey'e arz edeceğiz."

Antalya Milletvekili Başkan ise kentteki tüm paydaşların sorun ve taleplerine yönelik istişareler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle çoğu toplantıları yapamadıklarını vurgulayan Başkan, "Kime ulaşabiliyorsak Türkiye'nin sorunlarını birlikte paylaşacağız, dertlerimizi anlatacağız. Liderimiz bugüne kadar asla ne toplumu ne Türk milletini hiçbir zaman yanıltmamıştır ve hep doğruları söylemiştir. Biz de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in izinde Türkiye'nin sorunlarını ciddi bir şekilde konuşup paylaşacağız. Sorunları en kısa sürede çözmeye çalışacağız." diye konuştu.



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