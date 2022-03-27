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MHP'nin Antalya'daki belediye başkanları toplantısı sona erdi

27.03.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplantıda, MHP'li belediye başkanlarının 3 yıllık performansları değerlendirildi, 2024 yerel seçimleri öncesi hedefler masaya yatırıldı

ANTALYA (AA) - MHP'nin, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" sona erdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında, Antalya Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen toplantı, 3 gün sürdü.

MHP'li 229 belediye başkanının katıldığı toplantıda yapılan oturumlarda, belediye başkanlarının 3 yıllık performansları değerlendirildi, 2024 yerel seçimleri öncesi hedefler masaya yatırıldı.

Dünya ve ülke gündemindeki gelişmeler ile parti çalışmalarının da ele alındığı toplantıda, "yerel yönetimler, kentleşme ve kültür ilişkisi, yerel yönetimler ve UNESCO, akıllı kentler, belediyelerde algı yöneticiliği, reklam stratejileri, halkla ilişkiler ve kampanya tasarımı, gündem yönetimi ve kriz iletişimi, belediyelerin idari, kurumsal, finansal ve belediyeler için iletişim modelleri" başlıklarında sunumlar yapıldı.

Toplantıda, MHP Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, kurul tarafından hazırlanan "Türkiye Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi" ile MHP Siyasi Etik Kurulu Yönetmeliği'ne ilişkin bilgi verdi.

Basına kapalı oturumların yapıldığı salondaki ekranlarda, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vurgu yapan sloganlara yer verildi.

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