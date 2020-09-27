Michelin, uzun ömürlü kamyon lastikleriyle ürün gamını genişletti

İSTANBUL (AA) - Michelin, bölgesel ve uzun yol taşımacılığı kategorisinde ürün gamını genişletti.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, "X MULTI" ürün kategorisinde ürün gamına eklenen "X MULTI HLZ" ve "X MULTI HLT" ile Michelin, kullanıcılara yeni bir ebat ve yüksek yük kapasitesi sunuyor.

Michelin güvencesiyle piyasaya sürülen yeni ürünler, bir yandan vinç üst yapılı çekici üniteleri ve tandem akslı römorklar için ek yük kapasitesi ihtiyacını karşılarken, bir yandan da "X MULTI" ürün gamına özgü çeşitlilik ve dayanıklılık avantajlarını da sergiliyor. Bu avantajlar, artık toplam talebin ciddi bir bölümüne tekabül eden bir ebat olan 315/80-R22.5 lastiklerin kullanıcıları için de geçerli. Ayrıca, Michelin'in en son patentli teknolojilerinin bir araya gelmesi sonucunda yüzde 30 ekstra kilometre katedilmesini sağlayan kayda değer mesafe potansiyeli kazanımları elde edildi.

Özellikle vinç takılı tomruk araçları ve traktör ünitelerinin ön aksları için üretilen "MICHELIN X MULTI HLZ", aks başına yük kapasitesini 10 ton yükseltirken, önceki serisine kıyasla kilometre potansiyelini de yüzde 30 artırdı.