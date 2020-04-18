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Midyat'ta çiftçiler üretime devam ediyor

MARDİN HABERLERİ  | 18.04.2020 17:14 | Son Güncelleme

Midyat'ta çiftçiler üretime devam ediyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, tarlalarındaki mesailerini sürdürüyor.

Kırsal Gelinkaya Mahallesi'nde tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, fideleri toprakla buluşturdu.

Bölgede bereketli yağışların ardından, üzüm, kavun, karpuz, salatalık, mercimek ve buğday ekimine başlayan çiftçiler, uygun iklim şartları sayesinde verimde artış bekliyor.

Üreticilerden Mehmet Ali Örenç, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tarlalarını yabancı otlardan temizlediklerini belirten Örenç, ekim işlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Örenç, tarımsal üretimin sürmesi için çalıştıklarını ifade ederek, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

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çiftçi mardin

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