YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Midyat’ta depremzedelere yardım seferberliği

Midyat’ta depremzedelere yardım seferberliği

MARDİN HABERLERİ  | 26.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde, depremzedeler için ’Elazığ geçmiş olsun, Midyat halkı yanında’ sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Midyat Kaymakamlığı ve belediye öncülüğünde ilçede ’Elazığ geçmiş olsun, Midyat halkı yanında’ sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Midyat’ta depremzedelere yardım seferberliği

Mardin’in Midyat ilçesinde, depremzedeler için ’Elazığ geçmiş olsun, Midyat halkı yanında’ sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Midyat Kaymakamlığı ve belediye öncülüğünde ilçede ’Elazığ geçmiş olsun, Midyat halkı yanında’ sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Belediye meclis salonunda kent konseyi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Belediye Başkan yardımcısı Şehmus İleri okudu. Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden İleri, "Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Elazığ depremindeki vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmak, yaralarını sarmak için Belediye Başkanımız Veysi Şahin’in talimatlarıyla, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar’ın destekleriyle yardım kampanyası başlatılmıştır. Kuru gıda, erzak, battaniye, ısıtıcı, yatak, nevresim, yorgan, yastık, giyim, hijyen ve temizlik maddesi, çocuk maması, barınma malzemeleri ve diğer insanı yardımlar tırlar ile deprem bölgesine ulaştırılacak. ’Elazığ geçmiş olsun, Midyat halkı yanında’ sloganıyla başlattığımız bu kampanyaya Midyat halkının desteğini bekliyoruz" dedi.

Midyat’ta depremzedelere yardım seferberliği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Mardinli Tuana Abak satranç şampiyonasında birinci olduMardinli Tuana Abak satranç şampiyonasında birinci oldu
Mardin’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiMardin’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Mardin Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
12:34
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
18:59

Mardin Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Sidar Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Dünya Eczanesi
Nusaybin
Demir Eczanesi
Midyat
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyük Zafer'in 91. Yıldönümü

Büyük Zafer'in 91. Yıldönümü

Şehit Polis Yasin Kaya Tam Bir Halk Aşığıydı

Şehit Polis Yasin Kaya Tam Bir Halk Aşığıydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.