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MİG Proje yarışmasında üç ödülün ikisini Enderunlular aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.03.2020 11:54 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, bu yıl 5.’si düzenlenen Marmara Mekatronik ve İnovasyon Günleri’nde (MİG) katıldıkları yarışmada 2 projeyle ilk üçe girmeyi başardı.Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bünyesindeki akademisyenler ve Marmara Üniversitesi öğrenci kulüpleri tarafından organize edilen mekatronik proje yarışması temalı “Mekatronik ve İnovasyon Günleri” (MİG) 7-8 Mart 2020 tarihlerinde düzenlendi.

MİG Proje yarışmasında üç ödülün ikisini Enderunlular aldı

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, bu yıl 5.’si düzenlenen Marmara Mekatronik ve İnovasyon Günleri’nde (MİG) katıldıkları yarışmada 2 projeyle ilk üçe girmeyi başardı.
Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bünyesindeki akademisyenler ve Marmara Üniversitesi öğrenci kulüpleri tarafından organize edilen mekatronik proje yarışması temalı “Mekatronik ve İnovasyon Günleri” (MİG) 7-8 Mart 2020 tarihlerinde düzenlendi. Türkiye genelinde mühendislik ve teknolojik alanlarda eğitim alan öğrencilerin ve ilgili kişilerin projelerini aynı platformda yarıştırma imkânı sunan Robot ve bilimsel proje etkinliğine Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler de katıldı.

Kazaların önüne geçilecek
Vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri, meslek yüksek okulları, lise ve ortaokul öğrencileri ile yurt dışından, uluslararası üniversitelerden de yarışmacılar katıldığı platformda Enderunlu öğrencilerden Hasan Mahmut Kaykun “Dijital Su Sigortası” isimli projesini; Nisanur Yıldırım da “Newton’un Kaskı 4.0” çalışmasını sergileme imkanı buldu. “Newton’un Kaskı 4.0” projesi sayesinde kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Motosiklet sürücüsü içinde kaskı takmadığı zaman kaskla bağlantılı olan motosiklet çalışmayacak. Kaza olması durumunda ise 112 Acil Servis’e olay yerinin konumu otomatik olarak gönderilecek. Ödüllü “Dijital Su Sigortası” çalışmayla ise su basma olaylarının son bulması hedefleniyor. Tesisatta olası bir sızıntı anında tespit ediliyor ve arıza yeri kullanıcının cep telefonuna mesaj olarak geliyor. Ayrıca bu sırada vana da kapatılıyor.

Gençlikten umutluyum
İki gün süren yarışmaların neticesinde serbest kategoride mücadele eden Hasan Mahmut Kayın ikinci, Nisanur Yıldırım ise üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Geleceği inşa edecek olan gençlikten umutlu olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrencilerin temel anlamda mekatronik kapsamında merak duygularının, araştırma, sorgulama ve onların bu alanda öğrenme isteklerinin tetiklenmesini sağlayan bu yarışmada başarılı olan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Onların projeleriyle gelecekte ülkesine ve milletine yararlı işler yapacaklarına tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

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