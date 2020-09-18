YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Migren ağrılarını azaltan tavsiye

Migren ağrılarını azaltan tavsiye

BURSA HABERLERİ  | 18.09.2020 14:29 | Son Güncelleme

Mevsim geçişleri migren hastalarının hayatını kâbusa çeviren atakları tetiklediğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Uz.Dr.

Migren ağrılarını azaltan tavsiye

Mevsim geçişleri migren hastalarının hayatını kâbusa çeviren atakları tetiklediğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Uz.Dr. Duygu Aygün, ağrıları hafifletecek tavsiyelerde bulundu.
Bulantı, kusma, ışığa ve sese aşırı duyarlılık gibi belirtiler ile herhangi bir baş ağrısından farklılaşan migren, sıcak havaların yavaş yavaş düştüğü sonbahar aylarında kendini daha fazla gösteriyor. Migrenin sonbahar aylarında kendini daha fazla gösterdiğini ve ciddi iş gücü kaybına yol açtığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uz.Dr. Duygu Aygün, her üç insandan birinin hayatlarının bir döneminde ciddi baş ağrısı çektiğini söyledi. Migrenin binlerce yıldan beri bilinen ve dünyada en sık karşılaşılan hastalıklardan biri olduğunu ifade eden Uz. Dr. Duygu Aygün, "Migren, işe gitmeme sebepleri arasında dördündü sırada yer alan bir hastalık. Ailevi özellik gösteren bu hastalık, çocukluk çağında, ergenlikte veya erken erişkin yaşta başlayabilir. İlerleyen yaşlarda ise azalan sıklıkta tekrarlar. Migrenin genel nüfusun yüzde 10’undan fazlasını etkilediği tespit edildi. Erişkin kadınlarda erkeklere nazaran daha fazla görülmektedir” dedi.
Bir migren atağının başlıca dört dönemi olduğunu belirten Aygün, “Prodrom, başağrısından önceki saatler veya günler içinde öncü fenomenlerin görüldüğü safhadır. Aura evresi, migren aurası, bir atağın öncesinde, beraberinde ve nadiren sonrasında görülen fokal nörolojik belirtilerin bir karışımıdır. Çoğu 5 ile 20 dakika içinde gelişir ve sıklıkla 60 dakikadan kısa sürer. Ağrı evresi, migrenin tipik baş ağrısı tek taraflı, baş arkasından başlayan, zonklayıcı, karakterde, orta ve ağır şiddette olarak tanımlanır. Baş ağrısından sonra hasta kendini yorgun, bitkin, huzursuz hisseder ve konsantrasyonu bozulmuş olabilir. Kafatasında hassasiyet ve ruhi durum değişiklikleri olabilir. Bu evrelerin hepsi her atakta olmayabilir” diye konuştu.
Migren ağrıları için tavsiyelerde bulunan Aygün şöyle sıraladı;
"Migren atağını tetikleyici faktörü tespit edip ondan uzak durulmalı. Özellikle atağı tetikleyebilecek olan yiyecek ve içeceklerden uzak durmalı. Öğün atlamadan, ara öğünleri ihmal etmemeli. Ağır parfüm, çamaşır suyu ve sigara gibi kokular migren ataklarını tetikleyebilir. Hava ve mevsim değişiklikleri, lodos, deniz seviyesinin çok üzerinde olmak, gürültülü ortam, parıltılı ışık, floresan ,yanıp sönen ışıklı ortamlarda bulunmak atağı başlatabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Uyku ve uyanıklık düzenine dikkat edilip, her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya özen gösterilmeli. Stresten, aşırı üzüntü ve baskıdan mümkün olduğunca uzak bir hayat sürmeli. Vücudu yoracak fiziksel ve günlük aktivitelerden uzak durmalı. Atakların olmadığı ara dönemlerde spor, yoga, meditasyon, masaj gibi aktivitelerle kasları gevşetmeli."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Gaziantep'te ölen kadının yakınlarından "cinayet" iddiası
Gaziantep'te ölen kadının yakınlarından "cinayet" iddiası

Bursa Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:41
Öğle
13:03
İkindi
16:31
Akşam
19:15
Yatsı
20:34

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Camiler Hürriyet İstiyor
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Camiler Hürriyet İstiyor
Karısını porno yıldızı sanınca
Karısını porno yıldızı sanınca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.