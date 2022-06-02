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Migros 247 ton plastik atığın önüne geçti

02.06.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros, Çevre Bizim, Sahil Bizim mesajıyla hayata geçirilen kıyı temizliği etkinliğine katılan Migros ve Macrocenter çalışanları Marmara’dan Kuzey ve Güney Ege’ye, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar toplam 15 sahilde atık toplarken, herkesi çevre konusunda duyarlılığa davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Migros, plastik atıklarla mücadele kapsamında 2023 yılına kadar 500 tona yakın plastik kullanımını önleme taahhüdü kapsamında yapılan süreç iyileştirmeleri ve iş birlikleriyle ilk yılda 247 ton plastik atığın önüne geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, plastik atıklarıyla mücadele alanındaki çalışmalarına müşterilerini ve tedarikçilerini de dahil ederek etki alanını genişletti.

Migros, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da desteği ile Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’da mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen’den alışveriş yapan müşterilerine sınırlı sayıda çok kullanımlı alışveriş çantası hediye ediyor.

Migros ve Macrocenter müşterileri, Poşetsiz Alışveriş Hareketi kapsamında 17 Haziran tarihine kadar Money özellikli kartları ile mağazadan, poşet almadan yaptıkları alışverişlerde her 50 TL ve katları için çekiliş hakkı kazanıyor.

Plastik poşet kullanımını azaltarak doğaya katkı sağlayan müşteriler çeşitli hediyeler kazanma fırsatı yakalıyor. Poşetsiz Alışveriş Hareketi'ne bugüne kadar katılan 4 milyon kişi alışverişinde hiç poşet kullanmayıp çekiliş hakkı kazandı ve toplamda işlem başına poşet kullanımı oranı yüzde 21 düştü.

2021 yılında Poşetsiz Alışveriş Hareketi ile plastik poşet kullanımını azaltan duyarlı müşterilerine de Ege Orman Vakfı aracılığıyla Manisa Yunt Dağı'na fidan dikerek teşekkürlerini sunan Migros, bugüne kadar dikilen toplam fidan sayısını 564 bine çıkardı.

Migros, plastik atıklarla mücadele kapsamında 2023 yılına kadar 500 tona yakın plastik kullanımını önleme taahhüdü kapsamında yapılan süreç iyileştirmeleri ve iş birlikleriyle ilk yılda 247 ton plastik atığın önüne geçti.

Poşet kullanım alışkanlıklarının dönüşümünü sağlayan çalışmalarıyla 2021 yılında 2 milyonu aşkın çok kullanımlı çanta ve bez çantanın kullanımını sağladı.

Özgün markalı ürünlerinin ambalajlarını analiz eden Migros, içerik ve geri dönüşüm oranlarını iyileştirmek önerilerini tedarikçileriyle paylaştı. Migros markalı bulaşık deterjanlarının ambalajlarında yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş pet kullanımına başladı.

- Migros ve Macrocenter çalışanları 15 sahilde atık topladı

Migros, Çevre Bizim, Sahil Bizim mesajıyla hayata geçirilen kıyı temizliği etkinliğine katılan Migros ve Macrocenter çalışanları Marmara’dan Kuzey ve Güney Ege’ye, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar toplam 15 sahilde atık toplarken, herkesi çevre konusunda duyarlılığa davet ediyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 2030 yılına kadar gıda imha oranlarını yüzde 50 indirmeyi amaçlayan şirket, bu alandaki operasyonel süreç iyileştirmeleri, indirimli satışları ve bağışlarla 3 yılda 50 milyon öğünlük gıdayı kurtarılmasını sağladı.

Sürdürülebilir ve izlenebilir tarımın desteklenmesi konusunda İyi Tarım Uygulamalı meyve – sebze satış tonajını artırmayı amaçlayan, küçük üretici ve çiftçileri eğitim, danışmanlık, toplu alımlarla destekleyen Migros rejeneratif tarım kapsamında öncü bir pilot çalışmayı da başlattı.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin ilk yayınlandığı günden bu yana, endekste aralıksız yer alan tek perakendeci olan Migros, İyi Gelecek Planı doğrultusunda, sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarıyla ele alıyor.

Sürdürülebilirlik Komitesi’nin çalışmaları kapsamında metrekare başına günlük karbon salımını 4 yılda yüzde 26 oranında azalttığı mağazalarında 2030 yılına kadar ilave yüzde 35 karbon azaltımı amaçlarken, su tüketimini ise yüzde 10 azaltma hedefi bulunuyor.

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