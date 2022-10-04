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Migros Ticaret AŞ'den elektrikli araçlara şarj hizmeti sunacak şirket kurma kararı

04.10.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros Ticaret AŞ'den elektrikli araçlara şarj hizmeti sunacak şirket kurma kararı

İSTANBUL (AA) - Migros Ticaret AŞ tarafından, şirketin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği bildirildi.

Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Migros Ticaret AŞ'nin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hizmetlerin verilebilmesi için alınması gereken yasal izinler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dahil gerekli başvuruların yapılacağı aktarılarak "Yeni şirket Migros Ticaret AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak olup nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 4 milyon 500 bin TL olacaktır." ifadesi kullanıldı.

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