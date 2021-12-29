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Migros'un 2022 yılbaşı araştırmasının sonuçları açıklandı

29.12.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros Ticaret AŞ. Süpermarket İş Birimi Direktörü Cüneyt Taşpek: -"Tüketicilerin çok büyük bir çoğunluğunun yılbaşı kutlamasını evde ve aileleriyle birlikte geçirmeyi tercih ettiğini görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Migros'un, yılbaşı alışverişi yapan müşterilerinin alışveriş tercihlerini ortaya çıkaran anketin sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu yılbaşı akşamını evde ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih ediyor.

Migros gelenekselleşen yılbaşı araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Buna göre, katılımcıların yüzde 70'i yılbaşı akşamını evde geçirmeyi tercih ederken, geçen yıl ailesiyle birlikte geçireceğini belirtenleri oranı yüzde 67'den yüzde 76'a yükseldi.

Salgının etkilerinin devam ettiği bu yıl da şehir dışı ve yurt dışı seyahatleri planlanmazken, ankete katılanların yüzde 93'ü yılbaşı akşamı seyahat etmeyeceğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 82'sinin yeni yıldan en büyük beklentisi sağlık. Araştırmaya göre bu yıl yılbaşı çekilişine olan ilgide de artış görülüyor.

-Evlerdeki yılbaşı hazırlıkları bu yıl daha da özenli

Araştırmaya göre, geçen yıla kıyasla değişen yılbaşı kutlama alışkanlıklarının başında evlerde yapılan hazırlıklar geliyor. Katılımcıların yüzde 43'ü evlerinde yapacağı hazırlığa daha çok özen göstereceğini, yüzde 21'i de salgın nedeniyle seyahat etmeyeceğini söylüyor. Yılbaşı market alışverişini çevrim içi olarak yapacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 14. Yılbaşı market alışverişleri ortalama 3 gün önceden ve daha çok eş ya da aileyle birlikte yapılırken, bunun için zincir marketler tercih edildiğini ortaya çıkıyor. Yüzde 22'lik kısım internet ve mobil uygulama üzerinden alışverişini yapmayı tercih ediyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 65'i yılbaşı için her zamankinden farklı bir market alışveriş listesi yaptığını belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 69'u sevdiklerinin yeni yılını hediyeyle kutlamak istiyor. Hediye alışverişi en çok AVM ve online alışveriş sitelerinden yapılıyor. Alışveriş merkezlerini tercih edenler yüzde 65, online sitelerden alanlar yüzde 62 oranında. Hediye alanların ilk tercihi yüzde 48 ile bu yıl da kozmetik olurken, yüzde 46'sı züccaciye ve ev eşyaları, yüzde 45 ise hazır giyimden yana seçim yapacağını söylüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Migros Ticaret A.Ş. Süpermarket İş Birimi Direktörü Cüneyt Taşpek, her bütçeye hitap eden, kaliteli ve zengin ürün çeşidiyle müşterilerin yanında olduklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gelenekselleşen yılbaşı araştırmamız ile müşterilerimizin yılbaşı alışveriş tercihlerini analiz ediyor, yaptığımız anket çalışmalarıyla yılbaşı alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyuyoruz. Bu yıl yaptığımız araştırma tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin yılbaşı kutlamaları ve alışveriş alışkanlıkları üzerindeki etkilerinin devam ettiğini gösterdi. Tüketicilerin çok büyük bir çoğunluğunun yılbaşı kutlamasını evde ve aileleriyle birlikte geçirmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Bunun yanında, yeni bir yılı karşılamanın verdiği heyecanın yapılan alışverişlerle evlere daha fazla yansıtılacağını, hazırlıkların geçen yıla kıyasla daha özenli bir şekilde gerçekleştirileceğini söyleyebiliriz. Migros olarak, biz de gerek kaliteli ve zengin ürün çeşidimiz, gerekse her bütçeye hitap eden fiyatlandırmamızla müşterilerimizin yanında olarak, sevdikleriyle geçirecekleri bu değerli anları daha keyifli kılmak için çalışıyoruz."

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