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Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün trafik kazası geçirdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.07.2020 17:15 | Son Güncelleme

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün trafik kazası geçirdi.Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Sakarı Kaplıcalarına AK Parti İlçe Başkanı Ali Akkar ile giden Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Akgün idaresindeki otomobil arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün trafik kazası geçirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Sakarı Kaplıcalarına AK Parti İlçe Başkanı Ali Akkar ile giden Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Akgün idaresindeki otomobil arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Çarpma sonucunda Akgün’ün kolunda kırıklar oluştu. AK Parti İlçe Başkanı Ali Akkar ise yüzünden yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Belediye Başkanı Akgün ile İlçe Başkanı Ali Akkar Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Akgün’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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