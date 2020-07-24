Mike Tyson ringe geri dönüyor! Mike Tyson kimdir?

Son karşılaşmasını 2005 yılında yapan efsane boksör Mike Tyson, yeniden ringe çıkıyor. Mike Tyson Roy Jones ile 12 Eylül’de ringte karşı karşıya gelecek. 2 yıldır dövüşmeyen Roy Jones ile Mike Tyson maç haberi heyecanla karşılandı. Mike Tyson 51 yaşındaki Roy Jones ile 8 rauntluk bir müsabaka gerçekleştirecek. Müsabaka 12 Eylül 2020’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrindeki Dignity Health Sports Park’ta yapılacak.

Mike Tyson ringe dönüş haberinin ardından Mike Tyson kimdir sorusu sorulmaya başladı. Mike Tyson kaç yaşında ve Mike Tyson kaç doğumlu sorularının cevabı da merak ediliyor. 1966 doğumlu ve 54 yaşındaki Mike Tyson 51 yaşındaki Roy Jones ile karşı karşıya gelecek. Mike Tyson’ı tanıyanlar ve başarılarını bilenler Mike Tyson hiç yenildi mi sorusunu da soruyor. Kariyerinde 50 galibiyet ve yalnızca 6 yenilgi bulunan Mike Tyson; 1986 yılında henüz 20 yaşında iken karşı karşıya geldiği Trevor Berbick’i nakavt etmiş ve en genç ağır siklet şampiyonu olmuştu.

Boks tarihine tüm zamanların en asi oyuncusu olarak geçen Mike Tyson lakabı ise Demir Mike’tır. Mike Tyson boyu 1.78 cm, kilosu ise 98-100 kg’dır. 1990 senesine kadar çıktığı 37 maçın hepsini kazanan Mike Tyson, ilk mağlubiyeti Buster Douglas karşısında almış ve WBC, WBA ve IBF kemerlerini kaybetmişti. Çıkacağı yeni maçta Mike Tyson son hali ve performansı çok merak ediliyor.