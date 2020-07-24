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Mike Tyson ringe geri dönüyor! Mike Tyson kimdir?

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.07.2020 13:35 | Son Güncelleme

Bir dönemin efsane isimlerinden eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ringe geri dönüyor. Mike Tyson Roy Jones ile gerçekleştireceği maç ile 15 sene sonra ilk kez ringte olacak. Peki, Mike Tyson kimdir? İşte detaylar…

Mike Tyson ringe geri dönüyor! Mike Tyson kimdir?

Son karşılaşmasını 2005 yılında yapan efsane boksör Mike Tyson, yeniden ringe çıkıyor. Mike Tyson Roy Jones ile 12 Eylül’de ringte karşı karşıya gelecek. 2 yıldır dövüşmeyen Roy Jones ile Mike Tyson maç haberi heyecanla karşılandı. Mike Tyson 51 yaşındaki Roy Jones ile 8 rauntluk bir müsabaka gerçekleştirecek. Müsabaka 12 Eylül 2020’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrindeki Dignity Health Sports Park’ta yapılacak.

Mike Tyson kimdir?

Mike Tyson ringe dönüş haberinin ardından Mike Tyson kimdir sorusu sorulmaya başladı. Mike Tyson kaç yaşında ve Mike Tyson kaç doğumlu sorularının cevabı da merak ediliyor. 1966 doğumlu ve 54 yaşındaki Mike Tyson 51 yaşındaki Roy Jones ile karşı karşıya gelecek. Mike Tyson’ı tanıyanlar ve başarılarını bilenler Mike Tyson hiç yenildi mi sorusunu da soruyor. Kariyerinde 50 galibiyet ve yalnızca 6 yenilgi bulunan Mike Tyson; 1986 yılında henüz 20 yaşında iken karşı karşıya geldiği Trevor Berbick’i nakavt etmiş ve en genç ağır siklet şampiyonu olmuştu.

Boks tarihine tüm zamanların en asi oyuncusu olarak geçen Mike Tyson lakabı ise Demir Mike’tır. Mike Tyson boyu 1.78 cm, kilosu ise 98-100 kg’dır. 1990 senesine kadar çıktığı 37 maçın hepsini kazanan Mike Tyson, ilk mağlubiyeti Buster Douglas karşısında almış ve WBC, WBA ve IBF kemerlerini kaybetmişti. Çıkacağı yeni maçta Mike Tyson son hali ve performansı çok merak ediliyor.

Mike Tyson hayatı

Mike Tyson ABD Güzellik Kraliçesi’ne tecavüz olayında büyük bir skandal ile anıldı. Bu suçlama nedeniyle 3 sene hapis cezası alan Mike Tyson cezası bittikten sonra bir barda yaşanan kavga sonucunda tekrar mahkemelik oldu. Mike Tyson müslüman mı sorusu da ünlü boksör hakkında sıkça soruluyor. Mike Tyson hapishanedeyken müslüman oldu ve Malik Abdülaziz adını aldı. Mike Tyson kimin kulağını kopardı sorusuna da yanıt aranıyor. 1997 yılında Evander Holyfield ile gerçekleştirdiği ünvan maçında rakibinin kulağını kopardığı için diskalifiye edilen Mike Tyson iki yıl men cezası aldı ve Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandı.

1999 yılında ise Mike Tyson yeniden ringlere döndü.
Mike Tyson 2005 yılında kariyerinde ilk defa yaşanan bir şey yaptı ve boks dünyasını şok etti. Kevin McBride ile gerçekleşen müsabakanın 7. raundunda ringden çekildi. Son 4 maçının üçünde yenilgiye uğrayan Mike Tyson, bu karşılaşmadan sonra boksu bırakacağını belirtti. Boksa vedasını “Artık tükendim. Kalbimde boks yapma isteği ve cesareti kalmadı” cümleleri ile duyurdu.

Ağır siklet boksörler için kısa bir boyu olmasına rağmen Mike Tyson; saldırgan dövüş tarzı ile boksu sevmeyenlerin dahi ilgi ve beğenisini kazandı. Şimdi ünlü boksör Mike Tyson hayranları tarafından gerçekleşecek bu maç heyecanla bekleniyor.

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