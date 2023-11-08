Milan-PSG maçında taraftarlardan Donnaruma'ya ilginç tepki! Akıllara Gökhan Gönül geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta mücadeleleri ile sürüyor. F Grubu'nun 4'üncü maçında İtalyan ekibi Milan, sahasında Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Milan'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, İtalyanlar taraftarların PSG kalecisi Donnarumma'ya tepkisi geceye damga vurdu.

SAHAYA ÇIKAR ÇIKMAZ...

Milan taraftarları PSG'ye transfer olmasından bu yana ilk kez eski takımına rakip olan İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma maç önü ısınmada sahaya çıkar çıkmaz yuhalamalara başladı.

SAHTE PARA ATTILAR: DOLLARUMA

Tepkiler yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Taraftarlar İtalyan kalecinin parayı tercih ettiği yönünde göndermede bulunarak sahte para hazırladı ve bunu sahaya attı. Sahte paraların üzerinden "Dollarumma" ifadesi de yer aldı. Ayrıca bu sahte paralardan elde edilecek olan gelirin yerel futbol okullarına vermek için kullanılacağı da belirtildi.

AKILLARA GÖKHAN GÖNÜL GELDİ

Bu olay akıllara Fenerbahçe’den ayrılıp, Beşiktaş’a giden ve benzer bir tepkiyle karşılaşan Gökhan Gönül'ü getirdi. 2016 yılında oynanan Beşiktaş derbisinde Fenerbahçeli taraftarlar tribünde üzerinde Gönül'ün yer aldığı dolar pankartı açarken, yine yüz dolarlık Gökhan Gönül’ün fotoğraflarının olduğu dolarları da sahaya atmıştı.





