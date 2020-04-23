YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan birlik ve dayanışma örneği

Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan birlik ve dayanışma örneği

MUĞLA HABERLERİ  | 23.04.2020 12:37 | Son Güncelleme

Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Yönetim ve Denetim Kurulu kararı doğrultusunda Koronavirüs salgın süreci ve Ramazan ayı dolayısıyla maddi anlamda zor durumda olan, işyerleri kapalı oda üyelerine desteğini sürdürüyor.Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriyle almış oldukları karar doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ettiklerini belirten Başkan Devrim, “odamız üyesi olan, iş yerleri kanunen kapalı olan, kirada oturan ihtiyaç sahibi üyelerimize bu süreçte daha fazla yardımcı olmak adına adımlar atıyoruz.

Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan birlik ve dayanışma örneği

Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Yönetim ve Denetim Kurulu kararı doğrultusunda Koronavirüs salgın süreci ve Ramazan ayı dolayısıyla maddi anlamda zor durumda olan, işyerleri kapalı oda üyelerine desteğini sürdürüyor.
Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriyle almış oldukları karar doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ettiklerini belirten Başkan Devrim, “odamız üyesi olan, iş yerleri kanunen kapalı olan, kirada oturan ihtiyaç sahibi üyelerimize bu süreçte daha fazla yardımcı olmak adına adımlar atıyoruz. Yeni bir uygulama hayata geçirdik. Hem mağdur olan üyelerimize yardımcı olmak, hem de yerel esnafımızın, bakkalımızın bu süreçte ayakta durmasını sağlamak amacıyla çalışma başlattık. İhtiyaç sahibi üyelerimiz için 200 TL’lik hediye çekleri hazırladık. Bu çeklerle zor durumda olan üyelerimiz yerel esnaftan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Gün birlik beraberlik dayanışma günü. İhtiyaç sahibi üyelerimiz imza karşılığı çekleri odamızdan alabilirler” dedi.
Milas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celal Devrim, 30 Mart tarihinde yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte “aile dayanışma çalışması” başlatmıştı. Toplanan parayla ilk etapta 60 aileye nakdi yardım ve gıda desteği sağlanmıştı.
Başkan Devrim, yardımların Ramazan ayı boyunca süreceğini belirterek, yardımların alışveriş çeki dağıtılarak devam edeceğine vurgu yaptı.

Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan birlik ve dayanışma örneği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Muğla Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

İdil Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi

Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi

Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor

Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Fethiye’nin 52 Yıllık Cezaevi Taşındı

Fethiye’nin 52 Yıllık Cezaevi Taşındı

Bodrum’u Coşturan Parti

Bodrum’u Coşturan Parti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.