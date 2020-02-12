Milas Kent Konseyi’nin yeni yönetimi belirlendi

-Milas Kent Konseyi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilerek, konseyin yeni yönetimi belirlendi. Milas Kent Konseyi’nin yeni başkanı Dr. Çağlayan Üçpınar oldu.

Milas Kent Konseyi’nin olağanüstü genel kurul toplantısı Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı’nın yanı sıra konsey üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesinin ardından açılış konuşmasını yapmak üzere mikrofona Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat geldi.

Kent konseylerinin demokrasimiz açısından, insanlarımızın, toplumumuzun ve özellikle sivil toplum örgütlerinin yönetime katılmalarından dolayı çok önemli oluşum olduğunu ifade eden Başkan Tokat, “Milas Kent Konseyi ülkemizdeki kent konseyleri içerisinde örnek gösterilen konseylerden biridir. Yakın zaman içerisinde bir genel kurul yaşadık. Genel kurul sırasında ve daha sonraki süreçte kent konseyi başkanımızın görevinden ayrılması vesilesiyle bir sürümcemeli durum oldu. Yeni bir seçimli genel kurul yapılması ihtiyacı duyuldu. İlginize teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Tokat’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından genel kurul divan başkanlığına Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, üyeliklerine ise Ozan Güngör ile Kemal Kaşkar seçildi.

Divanın yerini almasının ardından konuşma yapmak isteyen üyeler söz verildi. Kürsüye gelen üyeler, Milas Kent Konseyi yeni yönetiminin doğalgaz, yerel tohumlar, deprem, geri dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Daha sonra ise Milas Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı ve Üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na Çağlayan Üçpınar aday oldu ve açık oylamayla yeni başkan seçildi.

Seçilmesinin ardından konuşma yapan Üçpınar, “Elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Çalışma gruplarımız üzerinden dile getirilen konulara mutlaka ilgi göstereceğiz” dedi.