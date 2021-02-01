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Milas ve Marmaris’te uyuşturucu operasyonu

01.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Milas ve Marmaris’te uyuşturucu operasyonu

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince Milas ve Marmaris’te 3 ayrı noktada yapıla operasyonda 4 işi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Muğla NSM Şube Müdürlüğü Milas ve Marmaris Grup Amirliği ekiplerince 3 ayrı yakalama çalışması gerçekleştirildi.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince Milas ve Marmaris’te 3 ayrı noktada yapıla operasyonda 4 işi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla NSM Şube Müdürlüğü Milas ve Marmaris Grup Amirliği ekiplerince 3 ayrı yakalama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 1034.75 gram esrar, 0.66 gram eroin, 2 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 305 adet fişek ele geçirildi. Yakalamalar doğrultusunda gözaltına alınan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas ve Marmaris’te uyuşturucu operasyonu

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