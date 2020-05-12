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Milas’ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.05.2020 14:49 | Son Güncelleme

Milas’ta yaklaşık 1 ay içerisinde hizmet verecek olan Yeni Milas Devlet Hastanesi yolunda sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlandı.Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilk olarak 5 metre yüksekliğinde, 600 metre uzunluğunda taş duvar, ikinci etap olarak da kaldırım, orta refüj ve sıcak asfalt döküm çalışmaları tamamlandı.Yeni devlet hastanesinin yakında hizmete gireceğinizin altını çizen Başkan Tokat; “Uzun süredir tartışılan ulaşım yolu Fen İşleri Müdürlüğümüzün yoğun çalışması sonucunda tamamlandı.

Milas’ta yaklaşık 1 ay içerisinde hizmet verecek olan Yeni Milas Devlet Hastanesi yolunda sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlandı.
Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilk olarak 5 metre yüksekliğinde, 600 metre uzunluğunda taş duvar, ikinci etap olarak da kaldırım, orta refüj ve sıcak asfalt döküm çalışmaları tamamlandı.
Yeni devlet hastanesinin yakında hizmete gireceğinizin altını çizen Başkan Tokat; “Uzun süredir tartışılan ulaşım yolu Fen İşleri Müdürlüğümüzün yoğun çalışması sonucunda tamamlandı. Normal de bu yol Hastane inşaatı devam ederken müteahhit firma tarafından ulaşım yolu olarak düzenlenmiş bir yol. Biz halkımızın hastane hizmetlerinden yararlanması adına Milas Belediyesi olarak duruma el attık ve mevcut yolda çalışma başlattık. İstinat duvarımız, orta refüj ve kaldırım işimizi tamamladık. Şimdi 1 buçuk kilometre sıcak asfalt kaplama çalışmasını bitirdik. Tamamen Milas Belediyesinin imkanları ile yapılan, yaklaşık 20 metre genişliğinde yeni hastanemize yakışır yol vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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