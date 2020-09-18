YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’ta ilköğretim haftası kutlandı

Milas’ta ilköğretim haftası kutlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.09.2020 13:59 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Başlayacak olduğumuz uyum programı ve yüz yüze eğitimde öğrencilerimizin sağlıklı ortamda eğitim öğretim görebilmeleri için okullarımızda gerekli önlemler alınmış, öğrencilerimizin evlerinden çıkışlarından sınıflarına ulaşmasına kadar tüm planlamalar yapılmış ve tüm ortamlarda düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yapılmakta” dedi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dün 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. Program saat 10.30’da Atatürk Anıtı’na Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve öğretmenler tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal, şunları söyledi: “Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın mutluluğunu, heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Bilinmezlerin yaşandığı bu süreçte okullarımızı Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda aşamalı olarak okulöncesi ve 1. Sınıflarla 21 Eylül Pazartesi günü açacağız. Geri kalan sınıflarımızın da eğitimleri uzaktan eğitim ile devam edecek. Öğrencilerimizin Atatürk’ün söylediği gibi ‘Okul genç beyinlere, insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi bağımsızlık onurunu öğretir’ sözünden yola çıkarak, vatanına, bayrağına cumhuriyetine bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, insani değerleri benimseyen bireyler olarak yetişmeleri bizlerin en büyük arzusudur. Bunu gerçekleştirmek için öğrencilerimizi ekranlardan sınıflara, hatta hayata taşımak temennimizdir. Okul müfredattan ibaret değildir, bir sosyalleşme ve gelişme ortamıdır. Öğretmenlik mesleğinin, okul hayatının ve eğitimin önemi bu dönemde bir kat daha anlaşılmıştır. Bu süreçte ailelerin ve öğrencilerimizin en büyük destekçisi olarak görevimiz; huzurlu ve güvenli bir şekilde belirsizlik hissini azaltarak uyum sürecine yardımcı olmaktır. Bu süreci kısa sürede hep birlikte aşacağız. Başlayacak olduğumuz uyum programı ve yüz yüze eğitimde öğrencilerimizin sağlıklı ortamda eğitim öğretim görebilmeleri için okullarımızda gerekli önlemler alınmış, öğrencilerimizin evlerinden çıkışlarından sınıflarına ulaşmasına kadar tüm planlamalar yapılmış ve tüm ortamlarda düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır. Tüm okullarımızın okulların açılması ile ilgili tüm senaryolara ilişkin planlamalarını yaparak hazır hale getirdik. Tüm hazırlıklarımızın içerisinde tek eksik öğrencilerimizdi. Öğrencilerimizin bir kısmına Pazartesi günü kavuşacağız. En kısa zamanda tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle yüz yüze eğitime başlamak dileğiyle. Tüm eğitim camiamızın ilköğretim haftası kutlu olsun.”
Müdür Bal’ın yaptığı konuşmanın ardından Milas Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt İlter’in de katıldığı tören, Şube Müdürleri ve öğretmenlerin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

Muğla Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:44
Öğle
13:06
İkindi
16:34
Akşam
19:17
Yatsı
20:33

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Ceren Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Muğla Büyükşehir deniz ulaşımını canlandıracak
Muğla Büyükşehir deniz ulaşımını canlandıracak
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.