Milas’ta ilköğretim haftası kutlandı

Muğla’nın Milas ilçesinde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Başlayacak olduğumuz uyum programı ve yüz yüze eğitimde öğrencilerimizin sağlıklı ortamda eğitim öğretim görebilmeleri için okullarımızda gerekli önlemler alınmış, öğrencilerimizin evlerinden çıkışlarından sınıflarına ulaşmasına kadar tüm planlamalar yapılmış ve tüm ortamlarda düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yapılmakta” dedi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dün 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. Program saat 10.30’da Atatürk Anıtı’na Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve öğretmenler tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal, şunları söyledi: “Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın mutluluğunu, heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Bilinmezlerin yaşandığı bu süreçte okullarımızı Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda aşamalı olarak okulöncesi ve 1. Sınıflarla 21 Eylül Pazartesi günü açacağız. Geri kalan sınıflarımızın da eğitimleri uzaktan eğitim ile devam edecek. Öğrencilerimizin Atatürk’ün söylediği gibi ‘Okul genç beyinlere, insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi bağımsızlık onurunu öğretir’ sözünden yola çıkarak, vatanına, bayrağına cumhuriyetine bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, insani değerleri benimseyen bireyler olarak yetişmeleri bizlerin en büyük arzusudur. Bunu gerçekleştirmek için öğrencilerimizi ekranlardan sınıflara, hatta hayata taşımak temennimizdir. Okul müfredattan ibaret değildir, bir sosyalleşme ve gelişme ortamıdır. Öğretmenlik mesleğinin, okul hayatının ve eğitimin önemi bu dönemde bir kat daha anlaşılmıştır. Bu süreçte ailelerin ve öğrencilerimizin en büyük destekçisi olarak görevimiz; huzurlu ve güvenli bir şekilde belirsizlik hissini azaltarak uyum sürecine yardımcı olmaktır. Bu süreci kısa sürede hep birlikte aşacağız. Başlayacak olduğumuz uyum programı ve yüz yüze eğitimde öğrencilerimizin sağlıklı ortamda eğitim öğretim görebilmeleri için okullarımızda gerekli önlemler alınmış, öğrencilerimizin evlerinden çıkışlarından sınıflarına ulaşmasına kadar tüm planlamalar yapılmış ve tüm ortamlarda düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır. Tüm okullarımızın okulların açılması ile ilgili tüm senaryolara ilişkin planlamalarını yaparak hazır hale getirdik. Tüm hazırlıklarımızın içerisinde tek eksik öğrencilerimizdi. Öğrencilerimizin bir kısmına Pazartesi günü kavuşacağız. En kısa zamanda tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle yüz yüze eğitime başlamak dileğiyle. Tüm eğitim camiamızın ilköğretim haftası kutlu olsun.”

Müdür Bal’ın yaptığı konuşmanın ardından Milas Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt İlter’in de katıldığı tören, Şube Müdürleri ve öğretmenlerin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

