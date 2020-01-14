Milas’ta konser hazırlıkları devam ediyor

Milas Türk Halk Müziği Derneği ses ve saz sanatçıları 12 Şubat günü Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonunda verecekleri konser için çalışmalarına Aşkıdil Akarca Salonu’nda hazırlanıyorlar.

Pazartesi ve Çarşamba günleri 20.00 - 22.00 saatleri arasında Şefleri Pınar Küçük hocanın nezaretinde çalışmalar yapılıyor. 12 Şubat günü Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonunda Verecekleri Türk Halk Müziği Konseri için görüşlerini aldığımız Dernek Başkanı Bağlama Sanatçısı Turgut Taş “Milas Aşkıdil Akarca Salonu’nda 32 kişiden oluşan saz, ses ve koristlerimizle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 12 Şubat günü 2020 sezonunun ilk konseri için Türk Halk Müziğine gönüllü dostlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Haftanın iki günü yapılan çalışmalarımıza Türk Halk Müziğine aşina olan üyelerimiz katılmaktadır. Milas Türk Halk Müziği Korosu olarak 12 Şubat günü vereceğimiz konsere tüm halk müziği severleri bekliyoruz” dedi.

