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Milas’ta Muhtarlar Günü buruk kutlandı

19.10.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesinde muhtarlar günü buruk kutlandı.

Milas’ta Muhtarlar Günü buruk kutlandı

19 Ekim 2015 tarihli genelge ile ilan edilen Muhtarlar Günü, Muğla’nın Milas ilçesinde buruk bir şekilde kutlandı. Son dönemde hayatını kaybeden Fesleğen Mahalle Muhtarı Erkan Kaba, Gazipaşa-Firuzpaşa Muhtarı Recep Panay, Kızılcayıkık Muhtarımız Cengiz Topel Gökdağ ve Savran Muhtarı Zekeriya Köse’nin yokluğu Muhtarlar Günü’nde hissedildi. Kutlamada hayatını kaybeden muhtarlar anılırken, hizmetleri ve yaptıkları katkılar anlatıldı. Milaslı vatandaşlar da yitirdikleri muhtarlarına olan minnettarlıklarını dile getirerek, onların hizmetlerini unutmayacaklarını ve her zaman hatırlayacaklarını belirtti.

Milas’ta Muhtarlar Günü buruk kutlandı

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