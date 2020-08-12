Milas’ta Robotik İlham Projesi gerçekleştirildi

Binlerce yıldır Anadolu topraklarında hayat bulan Zeytin ağaçları’nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerçekleştirilen Robotik İlham Projesi’nin ilk ayağının kapanış töreni Milas’ın Kazıklı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Robotik İlham Projesi kapsamında Muğla Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Aktürk ve ekibi tarafından 19 çocuğa verilen “Robotik Kodlama ve 3D Printer Eğitimi” kapanış etkinliğine Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de katıldı. Etkinlikte “Robotik İlham Projesi”ne katılan eğitmenlere ve öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Yaşı yapılan bilimsel çalışmalarla yaşının 3 binin üzerinde olduğu tescil edilen Ata Ağaç’tan elde edilen gelirlerle Milas’ın kırsal mahallelerindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacı ile “Robotik İlham Projesi” 5 - 11 Ağustos tarihleri arasında Kazıklı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Proje kapsamında Milas’ın Kazıklı Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerden de katılım sağlayan ortaöğretim ve lise düzeyinde 19 çocuğa robotik kodlama ve 3D Printer eğitimi verildi.

Eğitimler ulusal ve uluslararası çok sayıda Robotik Yarışmasına katılmış Oğuz Kaan Elgin, Bartu Onat Arık, Ahmet Baturay Çoksaygılı, Abraham Philip Van Mannekes, Kerem Efe Yenideniz ve Çağlar Taşarkuyu tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim süresi boyunca katılımcılara Temel Fizik Bilgileri, Temel Elektrik Bilgileri, Basit Programlama Bilgisi, Basit Tasarım Bilgisi ve 3D printer kullanımı ile ilgili eğitimler verildi. Eğitimler sonucunca katılımcılar Bluetooth ile kontrol edilebilen bir araç projesi gerçekleştirdi.

