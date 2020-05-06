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Milas’ta Trafik Haftası etkinlikleri

MUĞLA HABERLERİ  | 06.05.2020 16:31 | Son Güncelleme

Milas’ta Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtılarak, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili sürücüler bilgilendirildi.Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal’ın katılımıyla Milas Şehir Parkı önünde Trafik Haftası etkinliği düzenlendi.Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri ile yaya geçitlerinde durdurulan sürücülere Kaymakam Arslan, Emniyet Müdürü Akkaya, Jandarma Komutanı Fidan ve Şoförler Odası Başkanı Paskal tarafından trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapılarak kuralların yer aldığı broşür verildi.Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Arslan, “Bu hafta trafik haftası.

Milas’ta Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtılarak, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili sürücüler bilgilendirildi.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal’ın katılımıyla Milas Şehir Parkı önünde Trafik Haftası etkinliği düzenlendi.
Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri ile yaya geçitlerinde durdurulan sürücülere Kaymakam Arslan, Emniyet Müdürü Akkaya, Jandarma Komutanı Fidan ve Şoförler Odası Başkanı Paskal tarafından trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapılarak kuralların yer aldığı broşür verildi.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Arslan, “Bu hafta trafik haftası. İçişleri Bakanlığımızın Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Projesini devam ettiriyoruz. Denetimlerimiz hem yayalara, hem sürücülere hem de motosiklet sürücülerine yönelik devam ediyor. Biz de bu yıl yaşadığımız özel durumdan dolayı evde kalıyoruz ama trafik kurallarımızı aklımızdan çıkarmıyoruz. Sokağa çıktığımızda, trafiğe karıştığımızda kurallara riayet ediyoruz. Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Projesi hayata geçtikten sonra öncelikle ilçemizdeki tüm yaya geçitlerini belirgin hale getirdik ve öncelik yayanın ikonlarıyla boyadık. Bu konuda sürekli denetimlerimizi yaptık. Memnuniyetle söyleyebilirim ki vatandaşlarımız da bu kurallara riayet etmesi ve uyumu çok iyi seviyede. Milas halkı bu konuda bilinçli duyarlı. Elbette ki kuralları ihlal eden olursa bunun idari yaptırımı da ekiplerimizce uygulanıyor” dedi.
Korona Virüs ile ilgili de uyarılarda bulunan Kaymakam Arslan, “Korona Virüs ile ilgili aldığımız tedbirler devam ediyor. Bunun yanında yine Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kurallara da koşulsuz riayet etmemiz çok önemli. Maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarına uymak ve kişisel hijyenimize özen göstermemiz önemli” dedi.

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