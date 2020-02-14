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Milas’ta ücretler yeniden belirlenecek

MUĞLA HABERLERİ  | 14.02.2020 09:12 | Son Güncelleme

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkanlık makam odasında Milas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celal Devrim ve Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin ile bir araya geldi.Ziyaret sırasında oda başkanları vatandaşlar ve esnafın Evsel Katı Atık Ücretleri, Kaldırım İşgaliye ve Pazaryeri İşgaliye Ücretleri ile ilgili şikayetlerini bir kez daha dile getirdi.Oda başkanlarının aktardığı konularla ilgili açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ; “Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Evsel Katı Atık Ücretleri, Kaldırım İşgaliye ve Pazar Yeri İşgal ücretlerinin yüksekliği vatandaşımız ve esnafımız tarafından tepkiyle karşılanmaktaydı.

Milas’ta ücretler yeniden belirlenecek

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkanlık makam odasında Milas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celal Devrim ve Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin ile bir araya geldi.
Ziyaret sırasında oda başkanları vatandaşlar ve esnafın Evsel Katı Atık Ücretleri, Kaldırım İşgaliye ve Pazaryeri İşgaliye Ücretleri ile ilgili şikayetlerini bir kez daha dile getirdi.

Oda başkanlarının aktardığı konularla ilgili açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ; “Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Evsel Katı Atık Ücretleri, Kaldırım İşgaliye ve Pazar Yeri İşgal ücretlerinin yüksekliği vatandaşımız ve esnafımız tarafından tepkiyle karşılanmaktaydı. Oda başkanlarımız Mustafa Sezgin ve Celal Devrim’de esnafın bu tepkisini bizlere bildirdi. Yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bu ücretlerin tekrar görüşülmesi için konuyu önümüzdeki meclis toplantısına taşımaya karar verdik" dedi.

Atıksu altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik 27 Ekim 2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinin ve bunun Belediyelerin çıkarttığı bir kanun olmadığının altını çizen Başkan Tokat; “Devletimiz tarafından bu yönetmelik bu güne kadar uygulanmıyordu. 2020 yılı itibariyle tüm Türkiye’de belediyeler tarafından uygulanmaya başlandı. Arkadaşlarımız bu konu hakkında uzun çalışmalar gerçekleştirdi. Tarifeler belirlendi ve Ocak ayı itibari ile de su faturaları üzerinden vatandaşlarımıza yansıtılmaya başlandı. Ancak ücretlerin fazla olması esnaf ve vatandaşlarımızı zor durumda bıraktı” dedi.

Bunun yanında Ocak ayı meclis toplantısında kaldırım ve yolların, yaya ve araçların geçişlerini engelleyecek şekilde işgal edilmesi konusunda yeni düzenlemenin onaylandığını ifade eden Başkan Tokat, “Bu düzenlemeyle 125 santimetreden daha kısa olan kaldırımlarda işgale izin verilmeyecek. Yol işgallerinde ise Ören ve Güllük’teki gibi yaz aylarında trafiğe kapalı saatlerde yollarda, yaya trafiği sağlamak adına 5 metre yolun açık kalması sağlanması halinde işgaliye verilebilecek. İşgal ücretleri aylık tahsil edilecek. Sürekli işgallerde ise işgaliye harçları kapsam dışına çıkarılarak ecrimisil ödemesi uygulanacaktı. Yol ve kaldırım işgallerini fazlalığı ve uygulanan işgaliye ve ecrimisil ödemeleri de esnaf ve vatandaşımız açısından yüksek olduğu belirtildi” dedi.

Milas genelinde kurulan semt pazarlarında uygulanan Pazar yeri işgaliye ücretlerinin de pazarcı esnafı tarafından şikayet konusu olduğunu ifade eden Başkan Tokat, “bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak esnaf ve vatandaşımızı yüksek ücretler altında ezdirmemek adına tüm bu konuları önümüzdeki meclis toplantısında tekrar görüşeceğiz. Amacımız uygulanan ücretleri en aza indirgemek ve vatandaşlarımızı memnun etmek” dedi.

Milas’ta ücretler yeniden belirlenecek

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