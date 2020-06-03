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Millet Bahçesindeki yollara yol çizgileri eklendi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.06.2020 15:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Millet Bahçesindeki yollara yaya ve sürücülerin güvenliği için yol çizgileri çizildi.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki tarihi Diyarbakır surlarının etekleri ile Hevsel Bahçeleri arasında bulunan 150 dönümlük alan üzerine oluşturulan Millet Bahçesindeki yollara yaya ve sürücülerin güvenliği için yol çizgileri çizildi.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Millet Bahçesindeki yollara yaya ve sürücülerin güvenliği için yol çizgileri çizildi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki tarihi Diyarbakır surlarının etekleri ile Hevsel Bahçeleri arasında bulunan 150 dönümlük alan üzerine oluşturulan Millet Bahçesindeki yollara yaya ve sürücülerin güvenliği için yol çizgileri çizildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, bisiklet yolu ve şerit çizgi çalışmasından önce Millet Bahçesindeki yolda temizlik çalışması ve ölçümler yaptı. Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yol çizgi aracı ile üniversite köprüsünden başlayarak Millet Bahçesi içerisinde bulunan yollara yaya ve sürücülerin güvenliği için yol çizgileri ve bisiklet yolu ile uyarı levhaları yerleştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının yol şerit çizgi çalışmalarını gerek duyulan diğer bölgelerde de sürdürüleceği kaydedildi.

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