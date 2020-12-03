YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Millet Caddesi asfaltlanma tamamlandı

Millet Caddesi asfaltlanma tamamlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.12.2020 16:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Atatürk Bulvarıyla, Eski Samsat Caddesi’ni birbirine bağlayan noktada yapımı tamamlanan Millet Caddesini diğer caddelere bağlayan yollarda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.Millet Caddesini Fırat Caddesine bağlayan noktada gerçekleştirilen asfaltlama faaliyetleri hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamladıklarını belirtti.Yetkililer ayrıca, 1 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yapımı tamamlanan Millet Caddesinin kısa süre içerisinde tamamen hazır haliyle trafiğe açılacağını müjdeledi.

Millet Caddesi asfaltlanma tamamlandı

Adıyaman’ın Atatürk Bulvarıyla, Eski Samsat Caddesi’ni birbirine bağlayan noktada yapımı tamamlanan Millet Caddesini diğer caddelere bağlayan yollarda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.
Millet Caddesini Fırat Caddesine bağlayan noktada gerçekleştirilen asfaltlama faaliyetleri hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamladıklarını belirtti.
Yetkililer ayrıca, 1 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yapımı tamamlanan Millet Caddesinin kısa süre içerisinde tamamen hazır haliyle trafiğe açılacağını müjdeledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
12:22
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Derya Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Ketenci Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.