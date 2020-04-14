Millet Caddesindeki duvar ve menfez çalışmalarına başlandı

Adıyaman’da yapımı süren Millet caddesindeki yol çalışmalarında toprakarme duvar ve menfez çalışmalarına başlandı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk Bulvarını eski Samsat Caddesine bağlayacak olan Millet Caddesindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Atatürk Bulvarı’nı Eski Samsat Caddesine bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan kısımda sürdürülen Millet Caddesindeki çalışmaların oldukça hızlı ilerlediğini söyleyen yetkililer, yol üzerinde bulunan toprakarme duvar ve menfez inşasına başlandığını müjdeledi.

1 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olacak olan yolun kısa süre içerisinde hizmete girmesi için tüm gayretleriyle çalışmaya devam ettiklerini de belirten yetkililer, tamamlanmasından sonra yolun şehir içi ulaşımında önemli bir eksiği gidereceğini dile getirdi.



