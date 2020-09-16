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Millet Kütüphanesi ihaleye çıkıyor

MALATYA HABERLERİ  | 16.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Millet Kütüphanesinin ihalesi Eylül ayı içerisinde yapılacak.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşil Kuşak Projesi kapsamında Millet Kütüphanesi yaptırılıyor.

Millet Kütüphanesi ihaleye çıkıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Millet Kütüphanesinin ihalesi Eylül ayı içerisinde yapılacak.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşil Kuşak Projesi kapsamında Millet Kütüphanesi yaptırılıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın 8 Eylül 2020 Dünya Okuma Günü’nde müjdesini verdiği Millet Kütüphanesi, Eski Atatürk Kız Lisesi’nin 7.100 m2’lik alanında yaptırılacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Eylül ayı içerisinde ihalesi yapılacak olan Millet Kütüphanesinin 4 bin 900 m2 park ve rekreasyon alanı ile 5 bin 500 m2 150 araçlık yer altı otoparkı bulunuyor.
Bodrum, Zemin + 2 kat olarak inşa edilecek Kütüphane, toplamda 13 bin 580 m2 kapalı alana sahip olacak. Kütüphane ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Millet Kütüphanesinin mimarisi, Malatya’ya özgün ve yakışır bir tarzda projelendirildi. Büyük önem verdiğimiz Yeşil Kuşak kapsamında Millet Bahçesinin de bir parçası olacak Millet Kütüphanesi içerisinde; Çok Amaçlı Salon, Çocuk Kütüphanesi, Okul Öncesi Kütüphanesi, Gençlik Merkezi, Kafe, Kitaplık, Serbest Çalışma Alanları, Kent Arşivi, Multimedya Alanı, Maker Odaları, Görsel ve İşitsel Materyaller Alanı, 220 Kişilik Konferans Salonu olacaktır” ifadelerine yer verdi.

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