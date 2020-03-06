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Milletvekili Ahmet Erbaş Emet’te muhtarlarla buluştu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:42 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesini ziyaret eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, muhtarlar ve STK temsilcileriyle Emet Termal Resort Otel’de bir araya geldi.Milletvekili Erbaş, ilk olarak geçtiğimiz günlerde yağan yağış sebebiyle çöken eski ve yeni Tavşanlı Emet karayolunda incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Kütahya’nın Emet ilçesini ziyaret eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, muhtarlar ve STK temsilcileriyle Emet Termal Resort Otel’de bir araya geldi.
Milletvekili Erbaş, ilk olarak geçtiğimiz günlerde yağan yağış sebebiyle çöken eski ve yeni Tavşanlı Emet karayolunda incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Erbaş, "Fora kazıklar ve istinat duvarıyla yapılmaya çalışan kara yolunun takipçisi olacağız" dedi.
Toplantıda, Emet’in termal turizm yatırımları, Emet ilçesinde var olan sorunlar, muhtarlar ve STK başkanlarının dile getirdiği sorunlar konuşuldu.
Önümüzdeki hafta Almanya’dan gelecek turizm yatırım heyetini Emet, Gediz ve Simav ilçelerine getireceklerini belirten Milletvekili Ahmet Erbaş, ’’Kütahya ve ilçelerimizin turizm açısından kalkınması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Gelecek olan Alman heyetinin yanısıra, ülkemizden de 30 kişilik yatırımcı iş adamı bölgeyi ziyaret edecek. Emet ilçemizin gelişmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Meclisimizde elimizden geldiğince bölge sorunlarımızı aktarıyoruz. Diğer vekil arkadaşlarımızla beraber birlik içerisinde bu sorunların üstüne eğilmek en büyük arzum. İnşallah Emet ilçemizden ve diğer ilçelerimizden göç etmeyi durdurmak için çalışmalar yapacağız. Bu konuda bugün muhtarlarımızla ve STK başkanlarımızla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum’’ dedi.
Milletvekili Erbaş daha sonra Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ı makamında ziyaret edip ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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