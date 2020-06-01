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Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

VAN HABERLERİ  | 01.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüse karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında hayata geçirilen işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün başladığını söyledi.Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, daha önce 5 Haziran olarak ödeneceği duyurulan mayıs ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugünden itibaren başladığını kaydetti.

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüse karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında hayata geçirilen işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün başladığını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, daha önce 5 Haziran olarak ödeneceği duyurulan mayıs ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugünden itibaren başladığını kaydetti. Arvas, “1-5 Haziran tarihleri arasında kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN numaraları bulunmayan vatandaşlarımızın da yine kimlik numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılacaktır. Korona virüsü salgını ile mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden çıkmaları kısıtlanmış, bu nedenle ödemeler banka veya PTT hesaplarına yatırılmıştı. Uygulama aynı şekilde devam ediyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla ödemelerin 1 ve 5 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanmıştır. Salgın sürecinin etkilerine karşı desteklemeler devam edecek, vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir” dedi.

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