Milletvekili Arvas, yatırım projelerini Sağlık Bakanı Koca’ya görüştü

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Sağlık yatırımları başta olmak üzere salgın ile mücadele ve çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Bakan Koca’ya teferruatlı bilgi veren Milletvekili Arvas, Van’ın sağlık alanında ihtiyaç duyduğu hastane projeleri, yoğun bakım üniteleri, teçhizat, ambulans, ödenek, hekim ve yardımcı personel taleplerini de iletti. Normalleşme sürecinde Türkiye-İran arasında bulunan Kapıköy Sınır Kapısı’nın öncelikle açılması hususunda destek isteyen Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan vakalarla ilgili her türlü hazırlığın olduğunu söyleyerek, Van’ın sağlık kurumları ve kadroları ile bu konuda güçlü olduğunu ifade etti. Milletvekili Arvas, “Van’ı sağlık alanında daha da güçlü bir noktaya taşımak için İl Sağlık Müdürümüzle proje çalışmalarımız ve bu konudaki gayretlerimiz devam ediyor. Sahada tarafımıza bildirilen veya eksik gördüğümüz hususları ilgili kurumlarla istişare ederek rapora dönüştürüyoruz, bunları Bakanlarımıza arz ediyoruz. Van’da turizm sektöründe faaliyet gösteren otel işletmecilerimizin talebi olan Kapıköy Sınır Kapısı’nın Nevroz Bayramı öncesinde açılması hususunda esnafımızın taleplerini ilettik, sınır ticaretinin ve İranlı turistlerin ve ilimize katkılarını anlatarak bu konuda desteklerini talep ettik” dedi.

2021 yatırım programı için planlanmış ve proje aşamasında olan Başkale Devlet Hastanesi (75 yatak+10 Lojman), Bahçesaray Devlet Hastanesi (25 yatak+10 lojman) ve 50 yatak kapasiteli Gevaş Devlet Hastanesinin yatırım programına alınmasını da görüştüklerini ifade eden Arvas, “Van Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı İpekyolu ek binasında korona virüs için düzenlenmiş 40 yataklı yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin ivedilikle gönderilmesi ve yoğun bakım ünitesinin aktif hale getirilmesi istenildi. Ayrıca daha önceden Bakana arz edilen ve çalışmaları devam eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binasında bulunan 29 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi için de tıbbi malzeme ve ödenek talebinde bulunuldu. Van genelinde 47 ayrı noktada hizmet veren 112 Acil İstasyonumuzun ambulans filosunu güçlendirmek için Bakandan ambulans talebinde bulunuldu. Van’da pandemi merkezi bünyesinde görev yapmakta olan 166 filyasyon ekibinin daha etkin, hızlı ve verimli hizmet sunması amacıyla İş-Kur marifetiyle Sağlık İl Müdürlüğü emrine geçici şoför verilmesi hususunu ve gerekçelerini arz ettik. Bütün bunlarla birlikte Sağlık Bakanlığımız tarafından iki ayda bir yapılan doktor atamalarında, Van’ın bölge ili olduğunu ifade ederek, çevre illere de sağlık hizmeti sunduğunu ve bu nedenle 96. dönem kurasında ilimize uzman ve pratisyen hekim atamasında öncelik verilmesini talep ettik” ifadelerini kullandı.

Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinin 180 bin nüfuslu Erciş ilçesi başta olmak üzere Kuzey Van Gölü Havzası’nda bulunan Adilcevaz, Muradiye, Çaldıran ve Patnos ilçelerine de hizmet verdiğini söyleyen Milletvekili Arvas, “Jeostratejik konumu ve gelişmişlik düzeyi ile bölgenin cazibe merkezi olan Erciş ilçemizde 2011 yılında meydana gelen depremden sonra planlanan hastane 150 yatak kapasiteli olarak projelendirilmiş, ancak inşaat süreci 10 yıl devam etmiştir. Bu süre zarfında proje defaten değiştirilerek en son 225 yataklı hastaneye dönüştürülerek 2018 yılında hizmete açılmıştı. TOKİ işbirliği ile başlanan hastane projesinde, yapım aşamasında yapılan değişikliklerle birlikte hastane kalite standartlarının altında hizmete elverişsiz bir şekilde tamamlanmış. Bu nedenle bazı bölümler hastane kampüs alanı dışında kirada hizmet vermektedir. Mevcut binamızda arşiv, medikal depo, izalasyon odası gibi birçok eksik bulunmaktadır. Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinin hizmet verdiği ve hitap ettiği nüfus göz önünde bulundurulduğunda kalite standartlarında yükseltilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle standartlara uygun, daha verimli ve daha etkin şartlarda bir hizmet sunumu için hastane kampüsü içinde ilave bir hizmet binası yapılması aciliyet arz etmektedir. Ayrıca hastane çatısı ve doğalgaz ile ilgili taleplerimizi de Bakanımıza arz ettik. Bakanlara ilettiğimiz bütün konuların sonrasında takipçisi oluyoruz. Sağlık Bakanımızın da Van’a ve Van halkına muhabbeti var. İlgisi ve nezaketinden dolayı Van halkı adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

