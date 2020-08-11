Milletvekili Arvas’tan Kaymakam Duman’a ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Kaymakamlığına atanan Furkan Duman’ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Van Vali Yardımcılığı görevine atanan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa’nın yerine Şanlıurfa’nın Hilvan Kaymakamı Furkan Duman atanmıştı. Göreve başlayan Furkan Duman’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri de devam ediyor. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da beraberindeki iş adamı Muzaffer Bakan ile Kaymakam Furkan Duman’ı ziyaret etti. Kaymakam Duman’la bir süre sohbet eden Abdulahat Arvas, Tuşba’nın her anlamda önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Urartu medeniyetinin başkenti Tuşba’dan ismini alan ilçemiz; tarım ve hayvancılık başta olmak üzere turizm, sanayi ve eğitim merkezi konumundadır. Kentin ekonomisine önemli katkıda bulunan organize sanayi bölgesi ve oto sanayi sitesi başta olmak üzere sanayi sektörünü bünyesinde barındıran Tuşba ilçemizde, aynı zamanda Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de bulunuyor. ‘Mavi Bayraklı’ halk plajı ve turistik mekanlarıyla da bilinen Tuşba ilçemizde yapacağınız hizmetler için şimdiden teşekkür eder, görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

