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Milletvekili Atabek Cadde 54’teki çalışmaları inceledi

SAKARYA HABERLERİ  | 24.02.2020 16:12 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Cadde 54’te incelemelerde bulundu.Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte Serdivan Belediyesi’nin vizyon projesi Cadde 54’te incelemelerde bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Cadde 54’te incelemelerde bulundu.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte Serdivan Belediyesi’nin vizyon projesi Cadde 54’te incelemelerde bulundu. Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’i, öncesinde Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde ağırlayan Başkan Yusuf Alemdar, akademinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin 7/24 açık kütüphanesi, çocuk akademisi, sanat atölyeleri ve uluslararası felsefe konferanslarıyla felsefe, bilim, kültür ve sanat alanında tüm vatandaşlara hizmet verdiğini ifade eden Alemdar, bu misyonla ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptığını söyledi. AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken Akademi’deki ziyaretin ardından Cadde 54’teki çalışmaları inceledi.
Yapımına son hız devam edilen Cadde 54’teki çalışmalar hakkında Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’e bilgi veren Alemdar, Cadde 54 projesiyle Serdivan’ın merkez kimliğini oluşturmak istediklerini belirterek “Alışveriş dükkanları, ofisler ve meydanların yanı sıra bin 500 araç kapasiteli yeraltı otoparkıyla Serdivan’da yeni bir yaşam merkezi inşa ediyoruz. Bunun yanı sıra istihdam noktasında da hem ilçemize hem de şehrimize katkı sağlayacağız. Tamamlandığında 3 bin kişiye iş imkanı sağlayacak projeyle belediyemiz yıllık 10 milyon TL’nin üzerinde gelir elde edecektir” diye konuştu.
Cadde 54 Projesi’nin niteliği bakımından önemli katkılar sağlayacağına değinen AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, ekonomiye katkı noktasında güzel bir yatırımın daha hayata geçirilmesinin önemli bir kazanç olduğunu söyledi.

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