Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlara minnettarız’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Görüştüğümüz her kardeşimizin AK Parti’ye dönük muhabbet ifadeleri ve gerek hükümet ve gerekse yerel hizmetlere ilişkin beğenileri huzur katsayımızı artırıyor. Hemşehrilerimizin kucaklayan, sahiplenen yaklaşımlarına minnettarız.’ dedi.

Saha Ziyaretleri

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’nin tatile girmesi sebebiyle Erzurum’da yürüttüğü saha çalışmalarında vatandaş ve esnaf memnuniyetini analiz etti, birebir görüştüğü dadaşlardan beklenti ve talepleri aldı, bölge ve il sosyo ekonomik gündemine ilişkin değerlendirme ve öngörüleri paylaştı.

Aydemir’den 3. Hafta çalışmaları

Hafta sonunda Artvin ve ilçeleri olan Şavşat, Hopa ve Mugul’da görevli olarak teşkilatlandırma çalışmalarına deruhte eden Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le istişare etti. Oto Galericiler Sitesinde gerçekleştirilen yatırımları inceleyen Milletvekili Aydemir, Emekliler Derneğinde yöneticilerle bir araya geldi. Yakutiye Ziraat Odası Başkanlığının konuğu olan Milletvekili Aydemir, besicilerin tarımsal değerlendirmelerini aldı. 50’inci Yıl Caddesi esnafını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, covid19’la mücadele sürecinde yaşanan sorunları dinledi, vatandaş ve esnafa temizlik, maske ve mesafe konusunda gösterdikleri dikkatten dolayı teşekkür etti.

Başkan Sekmen’le İstişare

Milletvekili Aydemir’in 3’üncü hafta çalışmaları kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Mehmet Sekmen’le istişare etti. Büyükşehir’in bu yıl ve 2023 sürecinde kaydettiği yatırım ve projeler hakkında bilgi alan Milletvekili Aydemir, ‘Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’i ziyaret edip hem hemşehrilerimizden aldığımız taleplerini aktardık, hem de başkanımızın çalışmalarına dönük bilgi sahibi olduk. Erzurum’un çehresini değiştiren, güzelleştiren başarılı başkanımıza minnettarız.’ açıklamasını yaptı.

Oto Galericiler Sitesi Ziyareti

Milletvekili Aydemir’in Esnaf-Tüccar-Vatandaş ziyaretleri kapsamındaki durağı Erzurum Oto Galericiler Sitesi oldu. Başkan Kerem Öztürk’le galerici esnafın konuğu olan Aydemir, esnafın güncel ve ileriye yönelik görüşlerini dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ‘Apartman altı galericiliği’ yönetmenliğinin konuşulduğu buluşmada, esnaf Cumhurbaşkanına minnettar olduklarını bildirdi.

30 Milyonluk Yatırım

Milletvekili Aydemir daha sonra 30 milyon yatırım değeri olan Oto Galericiler Site inşaatında incelemelerde bulundu. Aydemir inceleme sonrasında yaptığı bildirimde, ‘104 dublex dükkan ve sosyal alanlar, fonksiyonel ve Erzurum’a değer katacak kıvamda. İnşaallah yıl sonuna kadar hizmete girecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. ‘ ifadelerine yer verdi.

Aydemir Tarım Kesiminin Nabzını Tuttu

Milletvekili Aydemir saha çalışmaları düzeyinde İl tarım kesiminin nabzını tuttu. Yakutiye Ziraat Odasında Başkan İslam Yıldırım, Yönetim Kurulu üyeleri ve besicilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, çiftçi sorunlarına ilişkin ayrıntılı görüşmeler yaptı. Kurban Bayramı süreci ve sonrasındaki gelişmelerin odak teşkil ettiği sohbette, tarımsal rekolte ve beklentiler konuşuldu.

Milletvekili Aydemir istişare sonrasında Oda mensuplarına dönük sahiplenici ve çözüm arayıcı tarzından dolayı başkan İslam Yıldırım’a teşekkür ederek, başarılarının devamını temenni etti.

Aydemir Emekliler Derneğinin Konuğuydu

Milletvekili Aydemir, daha sonra Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Dernekte emeklilere yönelik talep ve tespitleri paylaşan Aydemir, TOKİ kanalıyla yaptırılacak konutlara ilişkin istişarelerde bulundu, dernekte müşterek ifade bulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dönük muhabbet beyanlarına ve hakşinas tutumlara teşekkür etti.

Aydemir’den 50. Yıl esnafı buluşması

Milletvekili Aydemir kurumsal ziyaret ve istişareli sonrasında 50’inci Yıl Caddesi esnafını ziyaret etti, güzergahta bulunan dadaşları dinledi. Esnafın ekonomik beklentileri ve taleplerini dinleyen Milletvekili Aydemir, ‘Hemen her esnafımızın tepki koyduğu bir numaralı gelişme ABD Başkan adayının hezeyanlarıydı. Duyarlılıklarına şükran duyuyoruz. ‘ dedi.

