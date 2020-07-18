YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Milletvekili Aydemir: “Süper Lig Hayırlı ve uğurlu olsun”

Milletvekili Aydemir: “Süper Lig Hayırlı ve uğurlu olsun”

ERZURUM HABERLERİ  | 18.07.2020 21:44 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurumspor’un bir önceki sezon Süper Ligden düşmeyi hak etmediğini, bu sezon ise hakkıyla Süper Lige yeniden yükseldiğini belirterek, “Erzurumspor camiasını kutluyor, Erzurum için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Erzurumspor’un şehrin sosyal ve ekonomik açıdan yüksek motivasyon kazanmasında Erzurumspor’un önemli bir rol ve işlevi bulunduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, “Şehri, taraftarı, yönetimi, Futbolcuları ve teknik yönetimiyle büyük bir camia olan Erzurumspor’un Süper Ligde artık kalıcı olacağına inanıyoruz.

Milletvekili Aydemir: “Süper Lig Hayırlı ve uğurlu olsun”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurumspor’un bir önceki sezon Süper Ligden düşmeyi hak etmediğini, bu sezon ise hakkıyla Süper Lige yeniden yükseldiğini belirterek, “Erzurumspor camiasını kutluyor, Erzurum için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Erzurumspor’un şehrin sosyal ve ekonomik açıdan yüksek motivasyon kazanmasında Erzurumspor’un önemli bir rol ve işlevi bulunduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, “Şehri, taraftarı, yönetimi, Futbolcuları ve teknik yönetimiyle büyük bir camia olan Erzurumspor’un Süper Ligde artık kalıcı olacağına inanıyoruz. Bir taraftar olarak takımımızın başarısıyla gurur duyuyor, Dadaşların kutlamalarda fiziki mesafe ve maske takma titizliğini devam ettirmelerini diliyoruz” dedi.
“Cumhurbaşkanımıza minnettarız”
Erzurum’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öngörüsü ve talimatlarıyla milyarlık yatırımlarla Winter Universiade’e ev sahipliği yaparak Dünya’da kış sporları merkezi konumunu kazandığını, Erzurum halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar bulunduğunu; Futbol tesisleri ve bu alandaki yatırımlar ve Erzurumspor ile futbolda da ülkenin futbol merkezleri arasına girdiğini bildiren Milletvekili Aydemir, “Erzurumspor Kulübü yöneticilerine, ekibin fahri Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sekmen’e, mavi beyazlı ekibin malzemecisinden futbolcusuna tüm teknik ekibe ve elbette Erzurumspor’u her yer, zemin ve platformda fedakarlık göstererek desteklerini esirgemeyen Dadaş Taraftarlara şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor taraftarı Mensah’a tepkili

Kayserispor taraftarı Mensah’a tepkili

Ankara zabıtası toplu taşıma araçlarında “sticker” uygulaması başlattı

Ankara zabıtası toplu taşıma araçlarında “sticker” uygulaması başlattı

Kocaeli'de fabrikadaki trafo patladı

Kocaeli'de fabrikadaki trafo patladı

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:06
Sabah
04:54
Öğle
12:26
İkindi
16:22
Akşam
19:48
Yatsı
21:28

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Nuran Eczanesi
Palandoken
Kaplan Eczanesi
Yakutiye
Tuğçe Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Bbp Genel Başkanı Mustafa Destici:

Bbp Genel Başkanı Mustafa Destici:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.