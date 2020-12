Milletvekili Aydın 2020 yılını değerlendirdi

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 2020 yılında hayata geçirilen projeler ve yatırımlar ile ilgili değerlendirmede bulundu.

2020 yılının hem dünyamız hem de ülkemiz için zor bir yıl olduğunu kaydeden Ahmet Aydın, Türkiye’mizi her anlamda çıkmaza sokma gayreti içinde olanların hazırladığı oyunlara rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve cesaretli tutumuyla, milletimizin dirayetli ve vakur duruşuyla ve Allah’ın izniyle bu yılın gayret ve dualarımızı artırarak alınları ak bir şekilde bitirmenin nasip olduğunu söyledi.

Aydın, “Bilindiği üzere küresel ölçekte tüm insanlığın ortak savaşı olan pandemi ile mücadele bir yandan, ülkemizin yaşadığı doğal afetler ve acılarımız bir yandan, ülkemizin dört bir yanını türlü türlü oyunlarla sarmak isteyenlere karşı verdiğimiz cenk bir yandan sürse de, Allah var, gam yok şiarı ile hiçbir zaman yeise düşmedik. Tevazu, samimiyet ve gayretle durmaksızın çalışmaya devam ettik. Bu bağlamda, her zaman ve her alanda olduğu gibi 2020 yılında da Türkiyemiz ve Adıyamanımız hayallerine ve hedeflerine teker teker kavuşmaya devam etmiştir. Yapılan ve devam eden yatırımlar noktasında ülkemiz ve ilimizin her anlamda çehresi değişmeye devam etmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti kadrolarımızın Adıyamanımıza ve hemşerilerimize hiçbir zaman bitmeyen sevgileri neticesinde, Hükümetimizin azmi, bizlerin de her daim sürecek olan gayret, istek ve çabalarımızla ilimiz genelinde her projede müjdeler vermekten gurur duyduk. Dünyayı kasıp kavuran pandemi ile birlikte diğer yaşanılan tüm olumsuz süreçlere rağmen 2020 yılında da durmadık; çalışmaya ve üretmeye devam ettik” dedi.

Ahmet Aydın, 2020 yılındaki projeleri ve yatırımları tek tek açıklayarak durumlarıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Altınşehir Köprülü Kavşak kısa süre içerisinde başlanarak bitirilmiş olup, faaliyete geçerek hemşerilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Narince-Gerger Yolu ihalesi 26.11.2020 tarihinde yapılmıştır. İhale değerlendirme süreci devam etmektedir.

Mermer İhtisas OSB ile Kâhta OSB 2. Kısım için gerekli olan 38 Milyon TL ödenek aktarılmıştır. Böylece Mermer İhtisas OSB le Kahta OSB’nin 2. kısmı faaliyete geçerek, memleketimize iş, aş üreterek katma değer katacaktır. 6. Bölge teşvikleri ilimizde uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamada Ayrıca, Merkez, Besni, Gölbaşı OSB’ler için de çalışmalarımız süratle devam etmektedir. Yatırımcıların arsa talebini karşılamak için yeni parseller üretme çalışmalarımız sürmektedir.

300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni 217 milyon keşif bedeli ile 2020 yılı yatırım programına aldırdık. Akabinde 13.03.2020’de ihalesi yapılarak, inşaatına da başlandı. Böylece ilimizin önemli bir sağlık ihtiyacı daha karşılanmış olacaktır.

150 Yataklı Devlet Hastanesi uygulama proje ihalesi 6.11.2020 tarihinde yapıldı. Eski devlet hastanesinin yerine yapılacak olan yeni hastanenin projesinin tamamlanmasını müteakip yapım işi için takiplerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yine, merkez ve ilçelerimiz genelinde pek çok sağlık tesisi yapımı ve projeleri devam etmekte olup, sağlık personeli anlamında da her geçen gün ihtiyacımız ölçeğinde gerekli atamalar yapılmaktadır.

Valilik, Hükümet Konağı ve İl Özel İdare Hizmet Binası yapımı tamamlandı. Muazzam bir külliyeyi ilimize kazandırarak, daha iyi bir ortamda milletimize hizmet vermeye devam etmiş bulunmaktayız.

Büyükçay Barajı inşaat ön yeterlilik ihalesi 20.11.2020 tarihinde yapılmıştır. 97.900 hektar araziyi sulayacak olan ve 815 Milyon TL ile yatırım programına aldığımız bu önemli projenin ihale süreci devam etmektedir.

Koçali ve Gömükan baraj inşaatları devam etmektedir. Söz konusu barajların sulama işi ihaleleri de (Koçali - 29.06.2020 ve Gömükan - 22.06.2020) yapılarak, ihale değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

Erkenek İçme ve Kullanma Suyu, Besni ve Gölbaşı ilçeleri, Harmanlı, Balkar, Belören ve Suvarlı beldeleri, 12 köy ve Gölbaşı OSB’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacaktır. 23.01.2020’de ihaleleri yapılan Erkenek içme suyu yapım işine başlanarak, inşaatı hızla devam etmektedir.

Recep İçme Suyu’nun inşaat ihalesi 14.10.2020 tarihinde yapılmıştır. 163 köyümüzün içme ve kullanma suyunu karşılayacak olan bu önemli projenin ihalesinin kesinleşmesi ile birlikte işe başlanacaktır.

Merkez Kentsel Dönüşüm 1. Etap (484 konut) ihalesi 16.10.2020 tarihinde yapılmış olup, kentsel dönüşüm süreci böylece başlatılmıştır.

Adıyaman Millet Bahçesi 20.07.2020 tarihinde ihalesi yapılarak işe başlandı. 440 dönüm arazi üzerine kurulu, Türkiye’nin en büyük ve prestijli Millet Bahçeleri’nden biri olacaktır.

Besni Millet Bahçesi’nin 02.07.2020’de ihalesi yapılarak işe başlandı, inşaatı hızla devam etmektedir. Yakın zamanda tamamlanacaktır.

Beşpınar Vadisi Rekreasyon Projesi için ilk 3 etapta yaklaşık 30.000.000 TL harcanmıştır. Beşpınar vadisi, rekreasyon alanı 2020’de 4. etap projesi de dâhil olmak üzere tamamlanmıştır. İlimize yeni, büyük bir millet bahçesi daha kazandırılmıştır.

Adıyaman Kuşaklama Kanalı ihale sürecini müteakip inşaatına başlanmış olup, Adıyaman’ı sel baskınından koruyacaktır.

Samsat, Çelikhan, Pınarbaşı ve Balkar doğalgazla ilgili EPDK kararları 07.05.2020 tarihinde alınmıştır. 18 ayda buralara ilk gaz verilmeye başlanacak olup, inşaat çalışmaları hızla devem etmektedir.

Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilerek 20.10.2017 tarihinde yapımına başlandı. Ancak İBB yönetiminin CHP’ye geçmesinden sonra yapım işi durdurularak, İBB tarafından 29.11.2019 tarihinde tasfiye edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer desteklerle birlikte yapımına başlanarak inşaatı yapım sürecini hızlandırdık.

AFAD Konutları yapımı devam etmektedir.

TOKİ Adıyaman ve Kahta Sosyal Konutları yapım işi ihale süreci başlamıştır.

Gerger ilçemizde aşırı yağışlardan dolayı yıkılan Kesertaş Köprüsü’nün yeniden yapımı tamamlanmıştır.

Samsat Hükümet Konağı ile diğer hizmet binaları ihale edilerek, inşaatı devam etmektedir.

Adıyaman Merkez Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapım işi ihalesi yapılmış olup, 09.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 09.06.2023 tarihinde bitirilmesi planlanan işin sözleşme bedeli 58.873.000 TL’dir. İnşaatı devam etmektedir.

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD İl Müdürlüğü hizmet binası yapım projesinin yer teslimi 10.09.2018 tarihinde yapılmış olup, çalışmaları hızla devam ederek inşaatı bitmek üzeredir.

Gölbaşı - Adıyaman - Kahta Hızlı Tren Projesi’nin proje çalışmaları kapsamında sondaj çalışmaları devam etmektedir.

Göksu Köprüsü ihalesi 23.11.2020’de yapıldı, değerlendirme süreci devam etmektedir.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kapsamında 2020 yılında ilimiz genelinde 138.624 kişiye 295.212.764 TL yardım ödemesi yapılmıştır.

Tuz Hanı’nın restorasyonunun yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işin yapım bedelinin %50’si hibe olarak alınmıştır. Adıyaman’ın en önemli tarihi ve turistik alanlarından biri olan bu önemli projenin 26.02.2021 tarihinde bitirilmesi öngörülmekte olup inşaatı da tamamlanmak üzeredir.

Perre Antik Kenti çevre düzenleme işi, proje ihalesi 12.06.2020 tarihinde yapılarak sözleşme imzalanmış olup proje çalışmaları devam etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kazı programına alınmış olup ayrıca kamulaştırma çalışmaları da etaplar halinde başlatılacaktır.

Tut ve Samsat Kapalı Spor Salonları ile programa alınan diğer gençlik ve spor yatırımlarının inşaatları devam etmektedir. Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu ile Besni Gençlik Merkezi tamamlama aşamasına gelmiştir. Diğer yatırımların inşaatı süratle devam ederken yine pek çok tesis 2020 yıl içinde ilimize kazandırılmıştır.

Adıyaman genelinde bulunan 405 yerleşim biriminde bugüne kadar toplam 3.100.558 m2 köy içi kilitli parke döşemesi yapılmıştır.

İlimiz genelinde 2020 yılında 60 adet içme suyu tesisi yapılmıştır. 37 kanalizasyon tesisi tamamlanmıştır. Adıyaman genelinde bulunan 353 köy ve 192 mezra olmak üzere 545 yerleşim birimine kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.

2 adet vidanjör, 9 adet çöp toplama aracı ve 2450 çöp konteyneri ile köylerimiz ve mesire alanlarından düzenli olarak çöp alınmakta ve altyapı sorunları giderilmektedir.

2020 yılında köylerimizin ilaçlanması işi, 12 araç ve ilaç desteğiyle arttırılarak, covid19’a karşı da 34 şoförlü araç kiralanarak devam etmektedir.

Milli Eğitim alanında ise okul inşaatları ve yeni projeler hızla sürerken, çok sayıda derslik ve yeni projeler ilimiz genelinde yapıldı ve yapılmaya devam etmektedir.

MADAD Fonu ile Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Ev Sahipliği Yapan İller İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi için Adıyaman’da arazi tespiti yapılmış olup, 9 MW’lık güneş enerji santrali ile inşaat döneminde yaklaşık 100 kişiye kadar istihdam sağlanması, işletme bakım döneminde ise 25 kişiye istihdam sağlanması planlanmaktadır. Bu yapılacak santral ile Adıyaman’da birçok okulun elektrik ihtiyacı karşılanacaktır. Yapımına başlanan bu proje ile yaklaşık 80 Milyon TL hibe sağlanacaktır.”