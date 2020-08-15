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Milletvekili Aydın: “Adıyaman’ımıza çok yakıştı”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’a yapılan Köprülü Kavşağın süresinden önce yapıldığını belirterek, “Adıyaman’ımıza çok yakıştı” dedi.“Söz verdik, süresinden önce bitirdik ve dediğimiz tarihte de trafiğe açtık” diyen Ahmet Aydın, Adıyaman’a bir ilki daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.Hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını dile getiren Ahmet Aydın, “Varsın onlar konuşsun, biz hizmet etmeye, eser üretmeye devam edeceğiz.

Milletvekili Aydın: “Adıyaman’ımıza çok yakıştı”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’a yapılan Köprülü Kavşağın süresinden önce yapıldığını belirterek, “Adıyaman’ımıza çok yakıştı” dedi.
“Söz verdik, süresinden önce bitirdik ve dediğimiz tarihte de trafiğe açtık” diyen Ahmet Aydın, Adıyaman’a bir ilki daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını dile getiren Ahmet Aydın, “Varsın onlar konuşsun, biz hizmet etmeye, eser üretmeye devam edeceğiz. Altınşehir mevkiinde inşaa edilen ve 15 Ağustos’ta trafiğe açılan köprülü kavşak şehrimize katma değer katacak. Bu güzel eserin hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Aydın, “Köprülü Kavşağın anayol trafik akışını kolaylaştırmakla birlikte ulaşımın daha rahat ve güvenli olmasını sağlaması, aynı zamanda da mevcut yol standardını ve konforunu arttırması açısından önem arz etmektedir. Kavşak, özellikle Gölbaşı-Adıyaman arası olan ulaşımını kolaylaştırmak ile birlikte ulaşımın daha rahat ve güvenli olmasını sağlaması, aynı zamanda da mevcut yol standardını ve konforunu artırması açısından önemlidir. Ağır taşıtların oluşturduğu trafik yoğunluğu hafifletilerek, oluşan ölümlü ve yaralanmalı kazalar azalacak, sürücülere konforlu ulaşım sağlanacaktır” diye konuştu.

Milletvekili Aydın: “Adıyaman’ımıza çok yakıştı”

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