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Milletvekili Aydın: “Asırlara sığmayan bir gurur ve heyecan yaşıyoruz”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.04.2020 09:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla ilgili mesaj yayımladı.Ahmet Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun, milli egemenliğimizin kabulünün ve tüm dünya çocuklarının bayramı olan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Milletvekili Aydın: “Asırlara sığmayan bir gurur ve heyecan yaşıyoruz”

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla ilgili mesaj yayımladı.
Ahmet Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun, milli egemenliğimizin kabulünün ve tüm dünya çocuklarının bayramı olan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını idrak etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını açıklamasında belirtti.
Aydın, “Meclisimiz, milli iradenin ve hukukun üstünlüğünü, hiçbir vesayet ve zorbalık kabul etmeden bugün olduğu gibi yarın da uygulamaya devam edecektir.
Milletin meclisine verdiği yetkinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletimiz tüm sorunlarının çözüm yeri olarak TBMM’yi görmekte ve gücünü katlayarak yarınlara taşımaya devam etmektedir.
Cumhuriyetimizin milli egemenlik ilkeleri çerçevesinde barış, huzur ve güvenlik içinde yaşaması, gelişmesi, çağdaşlaşması ve demokratikleşmesi için gerekli ortamın oluşmasında ve bu değerlerin sağlam temeller üzerinde yerleşmesinde kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi en önemli noktada yer almaktadır.
Tüm Türkiye’nin, Adıyamanlı hemşerilerimin ve çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu duygu ve düşüncelerle tebrik ediyorum. Bu güzel armağanın, çocuklarımız için barışın, sevginin ve kardeşliğin anlam kazandığı bir Türkiye’ye vesile olması dileğiyle hepsinin gözlerinden öpüyorum. Nice yüz yıllara Türkiyem” ifadelerini kullandı.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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