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Milletvekili Aydın’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 19.06.2020 15:16 | Son Güncelleme

İstişare kültürüne katkı sunmak, fikir alışverişinde bulunmak ve üniversitedeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof.

İstişare kültürüne katkı sunmak, fikir alışverişinde bulunmak ve üniversitedeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yla bir araya geldi.
Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleriyle rekabet eden bir üniversite olduğunu ve bu sebeple tercih edilme oranlarında her zaman en üst sıralarda yer aldığını vurgulayan Milletvekili Aydın, üniversite bünyesinde yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Atatürk Üniversitesi, kentin ve bölgenin eğitim kalitesi ile iş gücü niteliğinin yükselmesi noktasında önemli uygulamalara imza atıyor. Özellikle üniversite-toplum iş birliğinde örnek olacak projeler ile eğitim, istihdam ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok alanda ülke yükseköğretimine ve katma değerine yarar sağlıyor. Üniversite sıralamalarında da elde edilen başarılar atılan adımların ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Şehre olan katkısından da memnuniyet duyduğumuz Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibine, Erzurum’u layık olduğu noktaya taşımak adına yapacakları çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Mezunu olduğum ve görev yapmaktan onur duyduğum Atatürk Üniversitesine her türlü katkıyı vermeye hazırım.”
“Tüm Paydaşlarımızla Dayanışma İçerisinde Çalışıyoruz”
Rektör Çomaklı da Atatürk Üniversitesi ve Erzurum’un gelişim sürecine hız vermek adına ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını belirterek, Atatürk Üniversitesinin bölgenin kalbi olduğunu ve Yeni Nesil Üniversite vizyonu ile ülke yükseköğretimine önemli katkılar sağlandığını söyledi. Milletvekili Aydın ile üniversitenin projeleri, çalışmaları ve mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şahsına ve Atatürk Üniversitesine desteklerini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret, hediye takdimi ve iyi niyet temennileriyle son buldu.

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