Milletvekili Aydın’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, mesajında çağın en dinamik mesleklerinden olan gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok önemli bir işlevi bulunduğunu söyledi.

Aydın, “Kamuoyunu doğru, dürüst, ilkeli ve objektif bir şekilde yaşanan her türlü gelişmeden bilgilendirerek, bu etik değerlere bağlı kalarak gazetecilik mesleğini ifa etmek, en önemlisi de bu düsturla hareket ederek bu güzide mesleğe sahip olmak, kuşkusuz toplum önünde de büyük bir saygınlığa sahip olmak demektir.

Zamanın her anı, haber peşinde hiç bir zorluktan kaçınmayarak görev yapan gazeteciler, dünyanın en meşakkatli işlerinden biri olan bu değerli mesleği, onurlu ve haysiyetli bir şekilde inançlarını kaybetmeden yapmaya devam edeceklerdir.

Büyük bir azim, özveri ve gayretle, etik kurallara uygun olarak mesleklerini ifa eden değerli basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

