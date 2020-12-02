YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Milletvekili Çelebi’den Taşlıçay ilçesine 32 yataklı hastane müjdesi

Milletvekili Çelebi’den Taşlıçay ilçesine 32 yataklı hastane müjdesi

AĞRI HABERLERİ  | 02.12.2020 16:06 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 32 yatak kapasiteli Taşlıçay Devlet Hastanesi’nin ihalesinin sonuçlandığı müjdesini verdi.AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, geçen yıl proje çalışmaları tamamlanan 32 yatak kapasiteli Taşlıçay Devlet Hastanesi’nin ihalesinin sonuçlandığı müjdesini verdi.Ağrı’nın sağlık ile ilgili yatırımlarının takipçisi olduğunu kaydeden AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi il merkezi, ilçe, belde ve köylerdeki tüm ihtiyaçların giderilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü söyledi.

Milletvekili Çelebi’den Taşlıçay ilçesine 32 yataklı hastane müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 32 yatak kapasiteli Taşlıçay Devlet Hastanesi’nin ihalesinin sonuçlandığı müjdesini verdi.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, geçen yıl proje çalışmaları tamamlanan 32 yatak kapasiteli Taşlıçay Devlet Hastanesi’nin ihalesinin sonuçlandığı müjdesini verdi.
Ağrı’nın sağlık ile ilgili yatırımlarının takipçisi olduğunu kaydeden AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi il merkezi, ilçe, belde ve köylerdeki tüm ihtiyaçların giderilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü söyledi. Taşlıçay’ın hastane ihtiyacının giderileceğini müjdesini veren Çelebi, “Taşlıçaylı hemşerilerimiz, hastane yetersizliğinden dolayı bizden talepte bulunuyorlardı. Biz de geçen yıl Sağlık Bakanlığımız ile birlikte yeni bir hastane üzerinde proje çalışmamızı tamamlayarak ihaleye hazır hale getirdik. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale ile 32 yataklı Taşlıçay Devlet Hastanemiz için resmi süreci tamamladık. İnşallah inşaat sezonu başlar başlamaz hastanemizin temelini birlikte atacağız” dedi.
“Bizim dönemimizde yenilenmeyen hastane kalmadı”
İhalesi yapılan hastane hakkında bilgi veren Milletvekili Çelebi, Taşlıçay Devlet Hastanesi tamamlandıktan sonra Ağrı’da yenilenmeyen hastanenin kalmayacağını vurgulayarak, “8725 metrekare kapalı alana sahip olacak hastane, 28 adet hasta yatağı, 2 adet SDL salonu, 2 adet palyatif yatak olmak üzere toplam 32 yatak kapasitesi ile hizmet verecek. Ayrıca bünyesinde 2 tanesi acil serviste olmak üzere toplam 8 adet poliklinik, 1’i günübirlik toplam 2 adet ameliyathane ve 1 adet röntgen cihazı bulunacak. Taşlıçay Devlet Hastanemiz de tamamlandıktan sonra AK Parti döneminde ilimizde yenilenmeyen hastanemiz kalmamış olacak. Ağrı’ya bu desteği esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, geçmiş görev yapmış Sağlık Bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerine yer verdi.

Milletvekili Çelebi’den Taşlıçay ilçesine 32 yataklı hastane müjdesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Banu Alkan'ın Kylie Jenner iddiası Banu Alkan'ın Kylie Jenner iddiası
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!

Ağrı Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
07:04
Öğle
12:02
İkindi
14:29
Akşam
16:51
Yatsı
18:14

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Çare Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Beyazıt Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Yaşam Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.